遭指靠壯世代撈11億標案北檢要查　吳春城發3點聲明「願接受檢驗」

▲民眾黨立委吳春城。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

針對北檢分他字案調查壯世代參與政府標案一事，民眾黨立委吳春城今（7日）發布三點聲明，強調「願意接受檢驗，並且絕對有信心接受檢驗」、「擔任立委前經營企業30年，所有財產依法納稅，依法申報」、「壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄」。

吳春城推動壯世代促進法，近來遭質疑沒有利益迴避。民進黨立法院黨團昨召開記者會，大爆民眾黨立委吳春城壯世代版圖，旗下家族公司迄今已取得政府標案共計新台幣11億。台北地檢署已主簽分他字案偵辦，案由為貪污治罪條例圖利等罪。

首先吳春城在聲明中提到，願意接受檢驗，並且絕對有信心接受檢驗。他說，自陷入政治風暴以來，沒有選擇回擊民進黨，反而盡量少回應，正是因為不願因個人爭辯而影響壯世代，影響台灣超高齡社會的重要政策。既然檢調已介入調查，非常歡迎，但求公平公正，不要受政治力介入干預。

其次，吳春城指出，他在擔任立委前經營企業30年，所有財產依法納稅，依法申報。民進黨記者會指控他創辦的公司承接政府標案，請問一個民間公司依政府採購法，申請標案到底那裡不法？2024年2月1日之前，他只是一介平民，從未也無能力施壓任何單位，也望媒檢鑒察。

最後吳春城強調，壯世代商標是4年前產物，標章專利也已聲明放棄。這4年他在努力的就是壯世代公共化。4年前壯世代剛推動，商標註冊是避免名稱被濫用的必要手段，而一旦《壯促法》上路，就決定放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會。相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄之行政程序。