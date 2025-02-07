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差點命危！旅日正妹「求醫做1事」才察覺流感：白血球飆2萬多

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S近日因流感併發肺炎驟逝，掀起國人意識到流感的恐怖之處。旅日美女部落客「漢娜在翻譯」6日發文報平安，這個過年她也因為流感轉肺炎住院，「在這之前完全沒有察覺異常，急診時抽血才發現白血球已經飆到兩萬多」，一切都幸好有多問一句話，不然後果不堪設想。

漢娜表示，她一月初在日本開始有感冒症狀，看了醫生、吃了藥都沒有好轉，到一月中開始發燒，原本當時預計飛回台灣過年，可是全身痠痛、身體虛弱得動彈不得，連打包行李都沒辦法，整天躺在床上昏睡。後來便把機票延期，等燒退時趕緊再去看醫生，一樣拿了症狀藥，但還是沒有好轉，越咳越厲害，可是心想已經退燒，就先帶著寶寶飛回台灣了。

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回台灣之後，她呼吸還是很喘，也不停咳嗽，半夜咳醒好幾次，每天有氣無力，媽媽幫忙掛了大醫院的胸腔科，但是當天依然只有開症狀藥就回家了，可吃了胸腔科的藥還是沒有好轉跡象。

漢娜表示，到這裡她都以為只是感冒拖得比較久、免疫力差，加上氣喘復發所以咳嗽不止，復原得比較慢。期間她感受到什麼叫「久病厭世」，真的會覺得很絕望，「但也因為習慣了這種難受的感覺，漸漸失去對異狀的警覺心，只是默默忍耐著等待康復。」

還好媽媽警覺性很高，某晚發現她發著39度高燒，聯合先生一起勸她掛急診，急診醫生一開始覺得沒有什麼問題，打算開普拿疼止痛退燒就讓一行人回家。

當時家人就問了一句「可不可以檢查病因？因為想確定不是細菌感染？」醫生才安排抽血、驗尿、快篩、心電圖。事後回想，漢娜很慶幸，「真的還好有鼓起勇氣問說要檢查，不然後果不敢想像……」因為一驗發現，她的白血球數值整個異常，「妳白血球2萬多！XX值100多！要住院！」

後來看到大S的事情，她除了震驚難過、不敢相信，也感到心驚膽跳，自己也差一點陷入生命危險，「如果再晚幾步、如果不是我媽那麼緊迫盯人、如果K桑沒有堅持要我急診、如果我們沒有跟醫生提出要進一步檢查……差錯了幾步，我可能也很危險。」

最後她提到和家人討論後的4點心得，「1. 發燒一定要留意持續的時間，超過72小時要送醫。」「2. 保險起見，就算醫生認為不需要，還是可以要求做檢查。」「3. 心跳過快不是正常的，代表心臟無力所以要跳更多下以維持機能（我在急診治療隔天心跳降回90）。」「4. 不要自己判斷症狀，當症狀藥無效時，就要懷疑是否身體有其他狀況。」

漢娜文末也感嘆，這幾天終於漸漸又能正常的呼吸，「原來正常的呼吸是一件這麼舒服和幸福的事情。」

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