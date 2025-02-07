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大S吃素13年！「被張蘭逼吃肉」片段曝　網氣炸：情勒沒水準

▲▼汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變。（圖／翻攝自微博）

▲大S開葷是因為前婆婆張蘭。（圖／翻攝自微博）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S因流感併發肺炎在日本猝逝，消息震驚各界，許多人紛紛回顧大S過往金句、暖舉等等，惋惜不已。就有網友在Threads發文，找出大S曾解釋自己為何吃素，以及後來在《康熙來了》講出被迫吃肉的片段，引發話題。

大S一直以來相當疼惜動物，曾為了愛犬「五妹娘」吃素10多年，她曾在談話節目上表示，她是因為狗狗生重病、有生命危險，甚至感覺到死神就站在牠身邊要奪走牠的命，就突然萌生「跟死神交換條件」的念頭。大S說自己以前是非常喜歡吃好吃的肉類，「我把我最愛的東西跟祢交換，我就決定我一年不殺生不吃肉」、「我跟祢換，這些命都給五妹娘。」

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大S許完願後才驚覺，從那刻開始什麼肉都不能吃，一開始很痛苦，甚至作夢都會夢到牛排，過了一個月時差點破戒。

當時狗狗其實已經康復了，可當她夾起肉，看到上面的紋路，再看看自己手上的紋路，又突然有個想法，「這隻牛如果是我養的，就像五妹娘是我養的一樣，我不可能吃五妹娘」、「這隻牛牠差只差在我不認識牠，我怎麼能夠吃牠呢？」那個時候自己就接受吃素了。

後來，大S上《康熙來了》時，被小S cue到被前婆婆張蘭說服吃肉，大S便跟著話題透露，張蘭當時多次勸她改吃葷，跟她說「妳吃素懷不了孩子，身體太寒了，吃點肉」、「妳那麼瘦，是生不出小孩來的，妳一定要吃肉，聽媽的話，吃肉才能生小孩」，張蘭甚至還有點不高興的樣子。

就在某次親友聚會上，大S一氣之下，把張蘭盛給她的雞湯喝掉，結果就開始被其他人塞肉，後來張蘭還會買各種有動物成分的補品要她吃。

看到影片後，網友們紛紛留言，「對長期吃素的人來說，光聞到肉味就會覺得噁心！一群人圍攻S逼她吃各式各樣的肉！其實蠻心疼大S的耶！雖然S表情很輕鬆的訴說這一段」、「當初看康熙，聽到婆婆以懷孕逼吃素這段，就覺得很荒謬、問號」、「當時覺得張蘭應該是關心自己媳婦的身體。現在看才知道，那完全是出於一個自戀型人格對別人展現的支配慾，跟發起人格挑戰」、「吃肉的這段真的完全笑不出來」、「簡直情緒勒索，沒水準。」

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