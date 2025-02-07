感冒吃3天藥還沒好！她衝醫院「結果住院1個月」：很危險的

▲VK Xuan發文分享自身經驗。（示意圖／123RF）

記者曾筠淇／綜合報導

「我後來都寧可多花時間排隊，去找比較仔細的特定某醫生。」女網友VK Xuan日前發文分享自身經驗，她之前以為自己染上普通感冒，因此只到附近診所拿了感冒藥，沒想到幾天後不但沒康復，後來還住院住了快一個月。她也以此經驗呼籲大家，千萬不要輕忽感冒症狀，務必小心應對。

女網友VK Xuan在臉書上發文表示，她之前本以為自己只是染上普通感冒，因此隨意去附近診所拿了感冒藥，「想說就如醫生說的，普通感冒吧！」結果吃了3天藥，感冒卻沒好，且嘴唇發紫、會喘、會暈眩，「感覺隨時就要暈倒了！」

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VK Xuan當時直覺不對勁，因此趕緊請管理員幫忙叫救護車，沒想到到了急診室之後，「醫師說我肺炎、肺浸潤，要住院喔！」她當下很驚訝，心想自己不是只是普通感冒嗎？因此還反問醫師是否一定要住院。

結果醫師就回答，「那你要簽同意書，同意書的內容是醫院已經有勸你住院，但你還執意不住院，後果自行負責。」VK Xuan接著又問，「如果我拿藥回家自行觀察呢？」醫師則告訴她，「那我賭你這三天應該就會敗血症，嚴重點應該這星期就死了喔」。

VK Xuan聽聞後馬上辦理住院，而且後來整整昏睡4天，「不斷發高燒、退燒、發高燒、退燒、打點滴、吊點滴，整整住院快一個月，治療到肺炎完全消失為止。」她也透露，住院期間，她身邊的病人也都是感冒引發肺炎、流感引發肺炎。

VK Xuan坦言，她過去感冒都是到附近診所看而已，甚至只到藥局買成藥，但有了這次經驗，就讓她深刻意識到感冒症況不能輕忽，一定要小心應對，且最好找仔細一點的醫師、診所，「願意多花時間幫你測量到底是何種病毒，隨便亂開藥、沒耐心、亂看診的診所就別再去了，很危險的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我記得那時候你真的好嚴重，幸好有回來」、「我好喜歡這個醫生的直率，如果醫護都可以沒有顧慮的如此坦白，醫院會有效率許多」、「說得真好，看來這年頭感冒真不能輕忽，要特別注重健康狀況，畢竟防微杜漸才是避免大患的關鍵」、「大家都要記起你的經驗！小心謹慎應對」。

本文經VK Xuan授權引用