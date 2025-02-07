汪汪隊太壞了「爭監護權很難」　她嘆：私心希望能留在台灣

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汪汪隊太壞了「爭監護權很難」　律師嘆：私心希望能留在台灣

▲▼大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

▲大S在日本病逝。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／劉維榛報導

大S因流感併發肺炎於2日病逝，老公具俊曄悲痛發聲，「經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」，並透過法律措施保護他們成長到成人。對此，資深律師「巴毛律師」陳宇安直言，爭取監護權恐怕有難度，因為要舉出爸爸「各種不適任監護人的狀況」才行。事後，具俊曄澄清，指得是要維護好孩子們的財產。

具俊曄聲明中，提到「我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」。對此，律師陳宇安表示，不知道他所謂保護孩子權益，指的是遺產還是監護權也要爭取？

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陳宇安認為，「監護權的部分我覺得很難，必須舉出汪小菲各種不適任監護人的狀況，但汪汪隊真的太壞了，私心還是希望孩子留在台灣。」

事後，具俊曄再度PO文澄清「之前的中文帖子可能會引起誤會，所以重新上傳。」他也解釋，「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好。」

蘇家宏律師提醒，具俊曄不能通過「拋棄繼承」來將權利轉給S媽，如果大S沒有遺囑，具俊曄拋棄繼承的話，全部遺產將由兩個小孩繼承，「小孩的監護人是汪小菲，到時候不是大S的媽媽取得遺產。」

蘇家宏進一步指出，如果大S有合法遺囑，並在遺囑中指定遺產給兩個小孩和S媽，那麼S媽可以在不侵害特留分的情況下，完整取得受遺贈的遺產。若遺囑中僅指定遺產給兩個小孩和大S的媽媽，完全沒有提到具俊曄，具俊曄擁有特留分扣減權，可以看屆時遺囑執行狀況，與汪小菲監護的狀況作決定，「但絕對不要拋棄繼承。」

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