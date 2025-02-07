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流感來襲怎麼辦？全球每年數十萬人致死　醫籲4症狀即刻就醫

▲▼醫師表示，流感是一種高傳染性的呼吸道疾病，每年全球有數百萬人感染，並導致數十萬人死亡。（圖／玉里醫院提供，下同）

醫師表示，流感是一種高傳染性的呼吸道疾病，每年全球有數百萬人感染，並導致數十萬人死亡。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

初春時節又一波寒流即將來襲，隨著社區流感有升溫趨勢，衛生福利部玉里醫院胸腔內科楊崇德醫師強烈呼籲民眾盡早接種流感疫苗，保護自己及家人免受流感病毒侵害。

流感是一種高傳染性的呼吸道疾病，每年在全球範圍內造成數百萬人感染，並導致數十萬人死亡。楊崇德醫師表示接種流感疫苗是預防流感最有效的方法之一，流感疫苗能刺激人體免疫系統，產生抗體，抵抗流感病毒的侵襲。尤其是對於嬰幼兒、老年人、孕婦及有慢性疾病的高危人群，接種流感疫苗尤為重要。這些人群一旦感染流感，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及生命。

▲▼醫師表示，流感是一種高傳染性的呼吸道疾病，每年全球有數百萬人感染，並導致數十萬人死亡。（圖／玉里醫院提供，下同）

醫師強調，孕婦及有慢性疾病的高危人群，一旦感染流感，可能會導致嚴重的併發症，甚至危及生命。

接種流感疫苗不僅能保護自己，還能減少流感在家庭內的傳播。當家庭成員接種疫苗後，即使接觸到流感病毒，感染的機率也大大降低，若不幸感染，也可降低重症機率。透過接種流感疫苗，可以減少因流感引發的就醫人次，減輕醫療系統的負擔。

值得強調的是，當更多人接種流感疫苗時，群體免疫力將得到提升，病毒的傳播將受到抑制，從而保護那些無法接種疫苗的人群，如嬰兒和免疫力降低弱的病患。施打流感疫苗是安全有效的，並且經過嚴格的科學檢測。在全國各大醫院和診所、衛生所，民眾都可以方便地接種流感疫苗。

▲▼醫師表示，流感是一種高傳染性的呼吸道疾病，每年全球有數百萬人感染，並導致數十萬人死亡。（圖／玉里醫院提供，下同）

醫師提醒，病情加重或出現併發症時即刻就醫。

感染流感時有些症狀需要特別小心，因為它們可能表示病情加重或出現併發症。以下是一些需要特別注意的4症狀：
1.呼吸困難：如果呼吸變得困難或者呼吸急促，這可能是肺部感染的徵兆。
2.持續高燒：如果發燒持續超過三天或者燒得很高（體溫超過39°C），應該尋求醫療幫助。
3.嗜睡或意識不清：這些症狀可能表示腦部受到影響，需要立即就醫。
4.血氧降低：近年來可攜式血氧機普及，若測出血氧低於92%，請即刻就醫。

如果你或你的家人出現以上任何症狀，請盡快尋求醫療協助。

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