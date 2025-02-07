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內政部推「老宅延壽」計畫　補助4至6層樓老屋整建經費

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部啟動老宅延壽政策計畫，透過適當的整建延長使用年限。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

全國屋齡30年以上之老屋數量已達到500萬戶，超過總體住宅存量的半數，為此，內政部6日宣布，將推出「老屋延壽計畫」，針對30年以上、4至6樓且初評安全的集合住宅，就其室內外空間給予經費補助，提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，使房屋經由適當的整建維護來延長使用年限。

內政部長劉世芳指出，高齡老屋已成為重要的社會課題，特別是其中有22%屬於4到5層樓老舊公寓，還有早期6層樓但無電梯規劃的華廈，要在短期內全面更新重建緩不濟急。

因此，內政部113年12月10日舉辦「老宅延壽 老人更安心研討會」，邀請產官學界共同針對高齡老宅常出現的問題，包括既有無障礙環境空間與設施不足、公共空間及管線安全、防水修繕及建物外觀等進行討論及交流。

「老屋延壽」計劃具備幾項特色，包括政策整合、行政程序簡化、資金挹注及專業輔導團隊，藉由簡易、快速的評估與修復補強技術工法，改善高齡者居家環境品質及老屋可以持續活化再利用，且因無需拆除重建，可降低興建建築碳排量及大量廢棄物處置的碳排，可同步加速淨零願景。

另外，劉世芳也指示國土管理署就結構安全的高齡建物，提出「老宅延壽」機能復新方案，並於規劃過程將「2050淨零碳排」趨勢納入整體考量，以符合國內淨零建築發展方向，及落實短期內提升建物安全性能與改善居住品質的目標。

針對補助經費方面，國土署長吳欣修表示，計畫不會是一次性補助，且會因老屋狀況不同，分項提供不同選擇的補助；他說，無障礙設施、外牆拉皮或加裝電梯等需求也不同，因此可能會以各種項目提供單價上限與組合。吳表示，計畫先推動試辦，以過往經驗會需要1、2年時間讓政策適應、加溫，過程中也能檢討修正流程與補助內容，讓更多老宅願意加入。

針對草案上路時程，內政部次長董建宏說，還在研擬政策方向，會在3個月內召集NGO團體、學者專家與縣市政府深入座談，才會有完整計畫期程與可能經費。

劉世芳期盼，透過老屋延壽政策的推動，改善屋況及相關設施，提升整體生活品質及活化國內老屋的使用，除可減輕都更危老重建負擔，並推動營建產業進一步升級外，經整建維護的房屋也有機會釋出至租屋市場及銜接國內包租代管等機制，增加國內租賃住宅供給，讓老屋創造出更多元的公益價值。

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