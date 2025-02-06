內政部續追詹江村「中國身分證」疑雲　劉世芳盼他接受正式面談

▲桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村日前在直播時自稱「擁有中國身分證」，內政部移民署隨即發函要求說明。針對詹江村拒絕到場說明、要求內政部拿出證據，內政部長劉世芳說，內政部鍥而不捨，「我們希望他能接受正式的面談，而不是在網路、媒體上放話，畢竟他是堂堂正正的桃園市議員，講話要算話」。

詹江村說，內政部必須要掌握他有中華人民共和國身份證、或是有雙重國籍的證據，證據在哪裡？沒有任何證據情況下可以要求他去說明？

詹江村表示，內政部說是在他的直播裡面看到他持有中國身分證，「如果是看那段的話應該後很清楚，我們從小就是堂堂正正的中國人，我們誰有台灣身分證？我們有的都是中國身分證，中國是中華民國，中華人民共和國是偽政府」。

對此，劉世芳說，內政部鍥而不捨，「我們希望他能接受正式的面談，而不是在網路、媒體上放話，畢竟他是堂堂正正的桃園市議員，講話要算話」。

劉世芳強調，公務員照章行事、依法行政，「我們是在幫忙保存中華民國最大的利益，而不是幫忙保全某一個人的戶籍或是國籍」。她強調，根據台灣的戶籍法跟國籍法，跟中國對岸的戶籍跟國籍是互斥的，不可能同時擁有。