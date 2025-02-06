申請手語翻譯竟被酸　行政院遺憾：在野黨明知預算用途仍刪除

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院新聞傳播處預算遭在野黨聯手全數刪除，導致包括手語老師在內的許多約聘人員無法繼續聘用；政院今（6日）緊急申請台北市政府的聽語障溝通服務，提供手語翻譯。針對外界批評，行政院發言人李慧芝強調，對於被迫中斷手語翻譯一事，行政院感到非常抱歉，也對於在野黨委員明知手語翻譯預算用途，卻仍刪除預算表達最深切的遺憾。考量到避免排擠民眾權益，現階段僅申請6日、13日的手語翻譯服務，後續會在合乎規定的前提下，盡最大的努力尋求解決方案。

李慧芝說明，依據1月21日立院宣讀內容，併計提案指定刪減及通刪數額後，新聞傳播業務預算遭全數刪除。《預算法》第63條但書規定，經立法院刪除或刪減之預算項目不得流用，主計單位必須進行控管預算，因此1月23日的院會後記者會被迫中斷手語翻譯服務，避免後續無法依據採購契約付款。

李慧芝強調，對於1月23日的院會後記者會，行政院並沒有「選擇」能不能聘用手語翻譯員的餘地，而是在野黨明知預算書上有這筆項目，卻仍然刻意選擇刪除這項預算；但若在野黨不是故意刪除，那就是自己都不知道表決了什麼、刪掉多重要的預算。

「行政院要再次鄭重強調，為了彌補在野黨恣意刪除預算所造成的後果，行政院一直在努力彌補。」李慧芝說，針對在野黨對聽障朋友所造成的傷害，行政院無法袖手旁觀，只能勇於面對，盡力設法讓聽語障人士能夠即時獲取政府重大決策相關資訊。

李慧芝指出，根據「台北市政府提供聽覺功能或言語功能障礙者參與公共事務手語翻譯及同步聽打服務辦法」第3條第1款及第4條規定，以及台北市政府社會局網站所述「台北市聽語障溝通服務方案（手語翻譯、聽打）」，與受委託承辦該服務之社團法人中華民國聽障人協會網站之「台北市政府社會局委託社團法人中華民國聽障人協會辦理聽語障溝通服務方案服務申請須知」等說明，可以申請提供服務的政府機關限於「台北市各級政府機關」，但行政院並非台北市轄下之政府機關，根本無法依該辦法申請免費之手語翻譯服務。

此外，根據台北市社會局網頁服務內容的說明，手語翻譯員的服務，是從需要服務開始3日前就提出申請，而立法院直至1月21日才確認三讀狀況、宣讀審查內容，行政院根本未及申請；而台北市社會局是在行政院1月23日的記者會召開後，才透過媒體表示可按照申請台北市聽語障溝通服務，因此行政院新聞傳播處才在2月3日開工當日發函台北市政府詢問，經申請核准後，才能在2月6日院會後記者會提供手語翻譯服務。

李慧芝表示，考量北市府的聽語障溝通服務方案，也是由台北市政府預算支應，且主要提供給有需要的一般民眾，為了避免排擠一般民眾的權益，新聞傳播處只申請2月6日及2月13日院會後記者會的手語翻譯服務，作為短期的因變方案。

李慧芝強調，對於迫中斷手語翻譯一事，行政院感到非常抱歉，也對於在野黨委員明知手語翻譯預算用途，卻仍選擇刪除預算，表達最深切的遺憾。且因行政院是公務機關，不能任意接受熱心團體的捐贈或服務提供，該如何持續確保聽語障朋友的即時資訊獲取權，將在合乎預算相關規定的前提下，盡對最大的努力，尋求長期的解決方案。