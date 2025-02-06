中央大學新行政團隊啟航　蕭述三校長：培育人才為首要

▲中央大學新行政團隊啟航。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學6日舉辦新任蕭述三校長暨一級主管歡迎茶會，以〈廟會〉和〈心花開〉兩首歡樂曲目，帶來新春的熱鬧氣息。蕭述三校長表示，將以「培育人才」作為首要任務，強化AI時代的學習、重振學校排名、加強校友聯絡、募款推動和八德校區推展等，打造中大「以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新」的特色頂尖學府為願景。

會中頒發新任一級主管聘書，新團隊帶來新氣象，為中大注入新的動能。蕭述三校長強調，人才培育是大學首要使命，將致力培養學生跨域解決問題的能力，提升其同理心與社會意識。此外，作為頂尖研究型大學，不僅要打底，更要拔尖，致力打造優質研究環境，讓教師專心投入學術發展，並積極拓展跨國科研合作，以提升學術國際競爭力。

因應AI時代的來臨，在教學與學習上，將顛覆以往傳統的方式，發展以人本為主的Human Centered AI，跨域整合，善用AI的力量，創新中大前景。同時，研議推動因應次世代學習模式，建置生成式AI輔助教學平台，提供教師多元生成式AI輔助教學數位工具，精準掌握學生學習狀況，提升學習成效。

面對財務挑戰，將強化學校募款機制，善用去年獲得的近十億元捐款，啟動新教研大樓建設，除解決校園空間不足問題之外，也將朝永續的特色建築規劃。同時，將積極規劃八德校區，與中央及桃園市府積極溝通，打造智慧醫療健康園區，跨域融合各個學院的強項，拓展中央大學的影響力。

包括：中央研究院曾志朗院士、台灣聯合大學系統陳力俊系統主席、前校長劉兆漢院士、中大學術基金會蔣偉寧董事長和中大校友總會詹耀裕理事長等人士均出席活動。