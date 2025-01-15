中央大學輻射探測儀發射成功！首次脫離地球軌道　挑戰登月任務

▲台灣首次國際登月任務，中央大學「深太空輻射探測器」，在美國搭SpaceX的獵鷹9號火箭發射成功。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

中央大學自主開發的深太空輻射探測儀（DSRP），台灣時間今天下午搭乘日本登月小艇，從美國佛羅里達州透過SpaceX的獵鷹9號火箭成功發射，這是台灣第一個自製登月科學酬載，也是首次飛離地球軌道，為台灣國際登月任務寫下新頁，任務目標為測量地球到月球之間，以及月球表面的游離輻射環境，幫助太空人進行抗輻射設計。

深太空輻射探測儀（DSRP）由中大太空科學與工程學系師生團隊歷經2年時間一手開發，設計短小輕薄，重量僅有399公克，卻能承載自身33倍重量的應力。左下角印有國立中央大學校徽，以及「Made in Taiwan」字樣，在今天下午14時11分，搭乘日本太空新創公司 ispace 的 HAKUTO-R Mission 2登月小艇成功飛離地球軌道，令人充滿期待。

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▲中央大學研發的「深太空輻射探測器」發射成功。（圖／中央大學提供）

火箭順利發射升空那一刻，在科學四館觀看直播的中大師生現場歡聲雷動，眾人興奮不已。中大表示，登月小艇在發射後1小時32分與發射載具分離，深太空輻射探測儀預計在 36小時後開始啟用運作程序，中大科學團隊也將展開資料接收與分析。



中大進一步說明，這次任務科學目標主要是希望測量地球到月球之間，以及月球表面的游離輻射環境，以瞭解有別於低地球軌道，在沒有地球磁層保護的深太空環境總輻射劑量和單粒子翻轉事件對衛星電子的影響，可以幫助太空人精確掌握資料，以便進行抗輻射設計。這項計畫無法用地面遙測技術，必須實際飛過太空才能掌握，因此格外彌足珍貴。

中央大學太空系主任張起維指出，中大推動的國際登月計畫，累積超過50年太空科學發展的深厚基礎，建構出最成功飛行履歷，以及最高等級技術就緒能力，這次任務是非常難能可貴學習機會，也是台灣參與國際登月任務的重要里程碑。感謝教育部高教深耕計畫、中央大學及民間熱心捐款支持，同時也要感謝Space BD公司及陽翼先進科技協助，促成此次歷史性任務。

▲中大太空系主任張起維（右）、周景揚校長（中）和太空系劉正彥講座教授（左），一同觀看直播，見證為台灣的國際登月計畫寫下歷史新頁。（圖／中央大學提供）