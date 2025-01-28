汽車大廠捐贈高科大車輛系教具　攜手培育電動化與智能化汽車人才

▲汽車大廠捐贈高科大車輛系汽車教具與電動機車教具各一部。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

汽車產業走向電動化以及智能化的應用已成趨勢，各大車廠紛紛投入相關技術開發以及未來人才的培養。高雄科技大學車輛工程系成立第2年，在載具的智能化發展上展現活潑的企圖，陸續與國內指標汽車產業要角建立夥伴關係，中華汽車也捐贈高科大車輛系汽車教具與電動機車教具各一部，支持大學端培養產業人才也作為企業實踐社會責任的表現。

▲汽車大廠捐贈高科大車輛系汽車教具與電動機車教具各一部。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高科大副校長郭俊賢表示，高科大在電動化的動力來源、智能控制技術的開發，已由校內團隊自主投入發展各項技術，針對當前電動車技術趨勢以及必定要克服的痛點等，希望與中華汽車交流經驗與看法。

高科大車輛系主任龐大成也認為，車輛教具將對學生的實務訓練帶來更佳的學習成效，並且緊密連結課堂理論與實務操作。

▲汽車大廠捐贈高科大車輛系汽車教具與電動機車教具各一部。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高科大車輛系課程涵蓋內燃機技術、電動車設計、燃料電池技術等領域，並與國內外汽車產業保持緊密合作，透過捐贈，車輛系學生將有更多機會接觸業界最新的技術發展，進一步提升實作技能，為未來的職涯發展奠定良好基礎，此外，車輛系近期積極拓展與國內指標大廠建立產學合作關係，為學生開闢多元的實習管道以及訓練空間、設備，加速銜接人才從校園到產業的快速通道，滿足業界人才需求。