集創能、儲能和節能三大技術　中央大學「白色能源屋」開箱

▲中央大學「白色能源屋」，為臺灣綠能科技的展示重鎮，今日開箱此基地的尖端科技。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學13日開箱集創能、儲能和節能三大技術的「白色能源屋」，為台灣綠能科技的展示重鎮，由三位學者專家分享研究成果，迎向台灣2050淨零排放，期許此尖端科技能引領台灣綠能科技與產業更蓬勃發展，在零碳時代共創永續美好。

▲現場展示曾重仁教授、李勝偉所長和陳正一主任三位老師的研究成果。（圖／中央大學提供）

中央大學能源工程研究所曾重仁教授長期在氫能領域耕耘，是台灣氫能研究的先驅與權威，不僅榮獲年國科會傑出研究獎、2024年未來科技獎，同時名列美國史丹佛大學公布「全球前2%頂尖科學家」終身影響力排行榜。身為國家氫能標準委員會主席的他，協助國家制訂氫能使用的相關標準，為國家綠能轉型貢獻心力。

▲中央大學主管擺出蛇年行大運的手勢，象徵迎向美好的未來。（圖／中央大學提供）

曾重仁教授的研究團隊所開發陰離子交換膜水電解器（AEMWE）技術，可通過電解水產生氫氣與氧氣。有別於傳統鹼性水電解槽，該技術電氫轉換效率高、氣體純度高，且成本低，是未來電解水最重要的技術，對於推動氫能技術的普及和商業化具重要意義，可應用於綠氫生產、儲能、化工和鋼鐵等領域。

材料科學與工程研究所李勝偉所長近年研究專注於固態氧化物燃料電池及能源相關應用技術開發，其團隊所開發的中溫型固態氧化物電化學電池技術，實現在中溫區間優異的燃料電池性能，產氫能耗也接近傳統高溫型技術之關鍵指標。目前正與德國於利希研究中心進行合作，共同開發電解海水產氫關鍵技術，又與新加坡南洋理工大學、波蘭格但斯克科技大學、馬來西亞瑪拉理工大學等大學合作，致力於更先進技術之研究。

電機工程學系陳正一主任為國內微電網技術領域權威，致力於國際產學研能源與電力技術交流與服務，他所發展之微電網展示系統及技術，為國內學術界少見之整合再生能源、電池儲能、氫能燃料電池和電動車充電系統之多元多微電網架構，該團隊所開發之技術和策略，不僅提升微電網等分散式系統的穩定性和效率，還為未來的能源管理提供可行的解決方案，對於實現2050年淨零排放目標具有重要技術價值。