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高雄女碎屍拼湊式相驗！家屬哀痛無法認屍　檢採DNA比對身分

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄驚傳驚悚殺人分屍案！一名71歲婦人在大年初五（2日）騎車外出後失聯，兒子發現後報警，警方5日在婦人男性友人家發現多處血跡，且在婦人失聯期間來回外出至少5次丟棄可疑物品，懷疑婦人已遭殺害「碎屍」，立即持拘票逮捕張男。警方今日在前鎮區一處水溝內尋獲婦人的屍塊，稍早檢方進行相驗，先採DNA確認身分，全案朝殺人偵辦。

▲高雄婦人失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄婦人騎乘機車載著張姓友人出門，一夜未歸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄女遭「驚悚碎屍」！水溝撈到腳掌、內臟　採DNA相驗確認身分。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄女遭「驚悚碎屍」！水溝撈到腳掌、內臟，採DNA相驗確認身分。（圖／記者陳宏瑞攝）

據悉，遭分屍的婦人與兇嫌張男為朋友關係，2日兩人一同進入張男住家後就失聯，期間張男5度帶著可疑物品外出丟棄。專案小組今日循線，在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到分屍，初步僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，不排除嫌犯將婦人「碎屍」，或遭魚啃噬，目前仍持續打撈中。

檢方今日下午也在高雄市殯儀館進行相驗，現場大批鑑識人員進入，先採DNA確認身分，不過家屬疑因過度悲傷且根本還無法以屍塊認屍，因此並沒有到場。至於為何原因痛下殺手，警方仍正釐清中。

回顧這起驚悚分屍案，楠梓分局3日上午10點接獲婦人的兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤。

▲高雄婦人失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲婦人騎乘機車出門後失聯。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現婦人2日騎乘機車，後座載著73歲友人張男返回其在前鎮區住家，隨後失去行蹤。警方調閱監視器發現，婦人2日下午6點多，進入張男住處後便沒有外出。

張男起初辯稱婦人當天只待了30分鐘就離開，不過，警方根據監視器確認，婦人從進去住家後就沒再離開，懷疑婦人在屋內遭殺害，立即報請高雄地檢署指揮偵辦。

專案小組發現，張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄，後續進入屋內時，發現有多處血跡噴濺痕跡，認為張男涉嫌重大，全案將依殺人罪嫌高雄地檢署偵辦並聲請羈押。

▲警方在前鎮區一處水溝，發現婦人的遺體與疑似殘肢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方在前鎮區一處水溝，發現婦人的殘肢碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄婦人失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲婦人疑似遭「碎屍」，屍塊相當不完整，警方仍持續打撈。（圖／記者許宥孺翻攝）

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