三大平台線上國際書展開跑　樂天Kobo限時六天全站75折

▲線上國際書展開跑，不管是暢銷書或新書，書迷都可以省錢入手。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度的台北國際書展於2月4日至9日盛大展開，預計吸引大批書迷參與，不僅有豐富多元的書籍可以一次逛個過癮，還有一系列精彩活動，包括新書發表及座談分享等，能夠與喜愛的作家近距離接觸。不過今年書展活動檔期遇到補班日，沒時間到現場逛展的人，樂天Kobo、博客來、momo也有線上國際書展的好書限時優惠可把握。

樂天Kobo舉辦線上國際書展，限時六天，全站超過800萬本的中、外文電子書、雜誌、漫畫、有聲書等，活動期間結帳輸入折扣代碼「BLOOM」享75折優惠之外，站上各類型書展單本79折起也可搭配活動，讓折扣再加乘，例如去年百大暢銷榜必看的《我可能錯了》、《持續買進》、《詭畫連篇》，《我推的孩子》、《怪獸8號》、《文豪Stray Dogs》、《特殊傳說Ⅲ》等精選人氣漫畫、輕小說，以及獨家85折書《無敵之人》，皆可趁書展優惠一併帶回家。

為提供讀者更多元購書管道，樂天市場「樂天Kobo電子書」、PChome24h購物「樂天Kobo電子書」，也享有全站購書75折優惠，單筆滿額再抽2,000點樂天點數或P幣。

▲博客來第一台自有電子書閱讀器國際書展首度亮相。（圖／博客來提供）

博客來成立30週年，今年首次參展台北國際書展，現場首度亮相自有品牌電子書閱讀器BooksPad之外，上半年最大線上國際書展也開賣，即日起至4月9日，6萬冊中外圖書、雜誌3折起，2萬冊電子、有聲書49元起，滿千再現折100元，還有線上多元互動投票活動，2月9日以前「選出你最有感的一本書」，參與即可獲得25元E-Coupon。另有OKAPI閱讀生活誌名人帶路「閱讀三十指南」，以及週末限時活動，由博小編首度現場主持的「尋找暢銷書金句小博士」、「小小知識王快問快答」等。

▲momoBOOK電子書閱讀器。（圖／momo提供）

momo投入圖書事業邁入第八年，觀察會員的購書數據，女性會員占68%，其中30～49歲族群達73%，是主要消費力，且偏好紙本書，尤其是童書與心理勵志類，反映出她們在家庭教育與個人成長需求；男性對電子書的偏好則是逐年攀升，目前選購比例達46%，傾向商業理財與實用類書籍，顯示對專業知識與財務規劃的重視。

面對紙本與電子書市場的需求，momo「2025線上國際書展」集結2024年度暢銷書與近期新書，包括《張忠謀自傳全集》、《輝達之道》、《失控的焦慮世代》系列等多本話題作品，活動期間，包含電子書，全面85折起。全新推出的首款momoBOOK電子書閱讀器則是主打「早鳥大禮包」，並於台北國際書展期間，攜手多家出版社如三采文化和大塊文化，提供限時折扣與限量優惠券，包括價值200元的購機折價券，讓書迷們在現場能省錢享受購書樂趣。