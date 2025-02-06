蔡康永現身書展對談4度淚灑！吉本芭娜娜：我年初也失去重要好友

▲蔡康永與吉本芭娜娜對談，主題是「有特殊意義的人們」，幾度淚灑現場。（圖／台北國際書展提供）



記者林育綾／台北報導

藝人大S因流感猝逝震驚各界，今（6日）蔡康永現身台北國際書展，與日本知名作家吉本芭娜娜對談，主題正好是「有特殊意義的人們」，蔡康永在開場不久朗讀吉本的書，「人面對重大失去時，如果是非常想念的這個人⋯」雖全程未提大S，卻幾度哽咽到唸不下去。隨後吉本芭娜娜也分享，自己年初時也失去了一位非常重要的好朋友。

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▲蔡康永（左）與吉本芭娜娜（中）對談，主題是「有特殊意義的人們」。（圖／台北國際書展提供）



蔡康永今（6日）現身書展，替吉本芭娜娜來台宣傳新書奇幻小說《吹上奇譚》站台，蔡康永分享，過去自己的書曾在日本出版，但出版社當時直言，不要期待在那裡會大賣，因為日本有太多傑出作家，他說自己有自知之明；沒想到後來他的書竟然獲得吉本芭娜娜寫序推薦，讓他驚喜又感到受寵若驚，那次也特地飛日本宣傳，就是想當面向吉本芭娜娜致謝，因此這次吉本來台，蔡康永表示「說什麼都要來」。

▲蔡康永在書展與吉本芭娜娜對談。（圖／台北國際書展提供）

兩大作家同台對談，主題正好是「有特殊意義的人們」，蔡康永在開場不久，選了吉本首部作品《廚房》短篇小說「月影」朗讀，雖然全程未提及大S，但他才唸到開頭「人面對重大失去時，如果是非常想念的這個人⋯⋯」就哽咽到無法讀下去，過程中數度淚灑，現場主持人和觀眾也紛紛說「加油」。

蔡康永說明，吉本的小說描述的是，人在面對重大的失去之後，如果他非常想念這個人，「他有什麼辦法可以⋯⋯再見到這個人。」提到小說有個奇幻的情節，是男子穿著已逝女友的高中制服，即使外界都覺得很難理解，但那是他極度思念死者的方式。

他說，吉本芭娜娜的書寫跟一般奇幻小說不同的是，讓人覺得可以實現，那小說讓他理解到，「當你想念一個對你來說重要的人，再怎麼瘋狂，都不是一件丟臉的事。」

吉本芭娜娜透露，自己在今年1月時，也失去了一位非常好的重要朋友，那位友人在日本是位有名的畫家，在對方死後，也很多人追究各種問題，她也感受到，很多事情想追問，卻再也沒辦法，「只能由我來想像對方會說的話。」

▲蔡康永也分享自己陪伴朋友的方法。（圖／台北國際書展提供）

吉本也分享，《吹上奇譚》在日本已經出到第4集，雖然是奇幻小說，但書寫方式很平凡，沒有一般奇幻文學的高潮迭起，但讀著讀著，會發現意想不到的事。

兩人也在對談中聊到「對朋友的看法」，蔡康永說，如果要他陪伴一位很悲傷的朋友，他會帶幾本小說去，像今天這樣，朗讀幾個段落給朋友聽，帶著朋友暫時逃開當下的煩惱和時空，如果朋友不喜歡那段內容，就換一篇來唸；如果喜歡或對這段落有感，他就會陪朋友多討論下去。

吉本芭娜娜則分享，朋友對她來說就是，「當我因為說了一句話，外界都在罵我，而朋友卻理解我，就是我活下去的動力。」