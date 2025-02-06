小三與人夫公開牽手擁抱　自稱闆娘還懷孕！要賠正宮25萬元

▲婚姻界線不可逾，已婚男與女子親密互動，妻怒提告勝訴。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名李姓女子與已婚陳姓男子相識後，多次在公開場合牽手、擁抱，引發陳妻不滿，憤而提告李女侵害配偶權，求償30萬元並要求道歉。基隆地方法院審理後認定，李女明知陳男已婚，仍與其有逾越一般交友分際的親密舉動，判決李女賠償陳妻25萬元。

陳妻起訴主張，李女在基隆市一家小吃店任職，與陳男相識已有四、五年，期間多次在公開場合與陳男牽手、擁抱，甚至自稱是「陳的女友」或「老闆娘」。此外，李女目前懷有身孕，陳妻懷疑丈夫與其有不當關係，遂提出告訴，要求賠償精神慰撫金30萬元並公開道歉。

審理期間，李女坦承，透過友人聚餐認識陳男，兩人有時會開玩笑，酒後確實曾牽手、擁抱，但強調並非惡意侵犯陳妻的配偶權。對於懷孕一事，她表示孩子的父親並非陳男，自己也未曾與陳發生性行為。她願意賠償，但拒絕道歉。

法院審酌證據後發現，陳妻提交的對話錄音顯示，陳男曾坦承與第三者育有子女，但未明確指認該對象為李女，因此無法確定李女與陳男發生過性行為或因而懷孕。然而，法官認為，牽手與擁抱屬於夫妻之間表達親密情感的舉動，李女明知陳男已婚，仍與其公開親密互動，確實超出一般朋友間的界線，影響陳妻的婚姻權益，最終判決李女須賠償陳妻25萬元。