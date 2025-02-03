國運籤下下籤！民眾厭倦政治鬥爭　林沛祥：玩火者恐自焚

▲基隆立委林沛祥反擊罷免潮：公民權力不應淪為政治霸凌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市公民團體「基隆絕沛」持續推動罷免立法委員林沛祥的行動，對此，林沛祥於今（3日）回應表示，今年抽出的國運籤多為下下籤，某種程度反映了民眾對於政治鬥爭的反感。他強調，「玩火者終將引火自焚」，呼籲理性面對公共事務。

林沛祥指出，他一向支持公民團體依法行使權力，但他認為，近期多地發起的針對國民黨籍立委的罷免行動，已經超越單純的公民參與，變質為政治鬥爭甚至政治霸凌。他表示，儘管尊重公民團體的決定，但對於這股罷免潮感到厭倦。他提到，去年基隆市長謝國樑才剛經歷罷免案，如今又將矛頭指向立委，這樣的情況蔓延至全國，許多民眾對此感到極度反感。

林沛祥進一步表示，今年全國多數宮廟抽出的國運籤均為下下籤，顯示社會氛圍低迷，民眾對於持續不斷的政治鬥爭感到疲憊。他提醒，身為民意代表，應將重心放在民生法案及民眾需求上，否則最終結果恐怕難以如預期。

針對行政院提出的《選罷法》修法覆議案，林沛祥指出，立法院將於2月6日召開朝野協商。他強調，目前參與正副總統選舉連署時，須附上身分證影本，但罷免連署卻無此規定，這不符合比例原則。他表示，修法的初衷是讓選舉與罷免在相同基礎上進行，這一理念不僅獲得國民黨支持，民眾黨及過去的民進黨也持相同立場，認為罷免連署時應附上身分證影本。

林沛祥感慨表示，民進黨在執政後態度轉變，常以「時空背景不同」為由推翻過去立場，令他感到遺憾。他強調，政治應以一致的原則和民眾福祉為依歸，而非因權力更替而改變立場。