與逃逸女移工生3子無戶籍難就醫　基隆男獨撐家計！盼社會援助

▲逃逸女移工生3幼子無戶籍難就醫，基隆父求助社會盼解決國籍問題。（圖／基隆市議員陳宜提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名沈姓男子在工廠工作，與一名印尼籍逃逸女移工育有三名子女，分別為一對1歲2個月大的雙胞胎男嬰及一名3個月大的男嬰。然而由於孩子沒有戶籍與中華民國國籍，導致無法享有健保及政府補助，生活陷入困境。目前沈男一家仍面臨經濟與法律上的雙重困境，亟需社會各界協助，以確保3名孩子能獲得妥善照顧。

沈男為家中獨子，雙親年邁，一家五口僅依靠他每月約3萬7千元的薪資維生。女移工在印尼仍有婚姻關係，導致孩子依法律推定為印尼丈夫的子女，進而無法獲得台灣國籍。孩子的醫療與生活開銷沉重，近日因天氣寒冷生病就醫，皆需自費治療，亦無法施打預防針。

▲基隆市議員陳宜接獲求助後，聯合善心團體伸援手度過難關。

基隆市議員陳宜接獲求助後，聯合基隆玉旨天聖宮、基隆四面佛甜美教主佛具店及星光愛心協會，捐贈奶粉、尿布及禦寒衣物，協助度過難關。此外，她也協助相關法律訴訟，以解決孩子的戶籍及國籍問題。

目前，沈男已進行DNA鑑定，證實為孩子的生父，並依法律程序提起「否認子女關係」及「認領之訴」。女移工也已與印尼丈夫辦妥離婚，並歸案處理逃逸移工的刑事問題，獲交保後暫時留台照顧子女，至5月官司開庭前不得外出工作，屆時須離境，待與沈男完成結婚手續後，再申請回台。

陳宜強調，服務處將持續協助沈男一家進行相關訴訟，希望盡快解決孩子的戶籍和國籍問題，讓他們能夠享有健保和其他社會福利，減輕生活壓力。

律師林富貴表示，由於女移工在婚姻存續期間生子，孩子依法推定為其印尼丈夫的子女，因此須依《民法》第1063條對印尼生父提起「否認親子關係之訴」，待判決確定後，再依《民法》第1067條向沈男提起「認領之訴」，以確立孩子的法律身分，進一步取得戶籍與國籍。