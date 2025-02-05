北市2幼兒園遭噴漆「毛畯珅、性侵」　鄉民正義找錯對象慘了

▲毛畯珅性侵幼童行徑曝光引爆網友怒火，有人跑到不相干的托嬰中心鐵門噴漆遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

北市培諾米達幼兒園爆發園長之子毛畯珅，涉嫌性侵幼童偷拍影像，犯行超過200次，被法院重判28年8月，黃姓男子在網路上看了相關資料，懷疑另2間托嬰中心與培諾米達有關連，趁夜跑到2家無辜的托嬰中心大門上噴漆「性侵幼兒」、「垃圾幼兒園」等字樣，台北地檢署調查後，依毀損、加重誹謗罪將黃男起訴。

毛畯珅別名「ADY哥哥」，被控從2022年7月11日至112年7月10日間，在母親經營的幼兒園內，對至少6名未滿7歲幼童伸出魔掌，並趁工作之便，拍下自己施暴或不知情的幼童性影像，台北地院審理後，認為毛男共犯下224個罪名，總計判處刑度1252年，並定應執行有期徒刑28年，高院二審加重改判28年8月。可上訴。

這起震驚社會的幼兒園性侵案爆發時，因媒體依法不得揭露與被害人相關的資訊，有網友私自整理相關資訊，直指位於台北市松德路上的托嬰中心，以及位於信義路上的托嬰中心，都與毛畯珅案性侵事件有關，這份資訊也一度在網路上流傳。

黃姓男子看了網路資料後，心生不滿，在2024年7月18日凌晨先後到松德路、信義路上的2間托嬰中心，在兩處鐵捲門上分別噴漆「性侵幼兒」、「毛畯珅」、「性侵幼兒毛畯珅」，黃並將自己噴漆結果拍照放到臉書標註「垃圾幼兒園」。

2間托嬰中心跟毛畯坤案毫無干係，卻無端遭牽扯還被公諸於世，分別委由律師提告。台北地檢署調查後，認為黃男噴漆足使2間托嬰中心的鐵捲門喪失美觀效用，還將照片上傳網路足以損害托嬰中心與負責人名譽，因此依加重誹謗、毀損等罪起訴黃男。