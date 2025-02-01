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OL聚餐喝掛「衣服內多一隻手」！色客戶逞慾下場慘了

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲OL聚餐時喝醉，客戶乘機動手猥褻。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名OL小花（化名）在某公司任職，她先前與主管、同事一起邀請客戶阿宏（化名）聚餐，期間喝了許多酒，怎料阿宏見她不勝酒力，竟假藉攙扶的名義動手猥褻，氣得小花報警處理。新竹地院審理後，依照乘機猥褻罪，判阿宏6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2023年7月間與主管一起找阿宏餐敘，期間主管找了另一名同事到場，一行4人前往某居酒屋聚餐，並且同坐在4人桌上，阿宏與小花坐在一起，主管與同事坐在另一側。

在聚餐的期間，4人飲用了許多啤酒，小花因為不勝酒力，陷入醉酒狀態，餐桌上只剩阿宏與主管、同事在暢談。怎料阿宏眼見小花酒醉，竟因此心生歹念，偷偷將手伸進小花的衣物內，動手猥褻得逞。

阿宏猥褻逞慾後食髓知味，接著又在準備離開餐廳時，假藉攙扶的名義，再度將手伸入小花的衣物裡面，觸碰小花的隱私部位逞慾。

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲OL聚餐時喝醉，客戶乘機動手猥褻。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

小花連續遭到猥褻，情緒相當崩潰，隔天將這次事件告知主管後，便請假前往警局報案，全案因此曝光。阿宏落網後，對自己的犯行坦承不諱，與小花在警方詢問時的證詞相符。

新竹地院法官審理後考量，阿宏為了一己私慾，趁著小花酒醉不醒的狀態，做出猥褻行為，侵害了小花的身體性自主權，並且造成心理陰影，不但影響小花的工作，也影響了日常生活作息。

不過，法官考量阿宏犯案後表達道歉、賠償之意，並且坦承犯行，也提出了上方載有小花的姓名、禁止背書轉讓的支票2張，面額分別為25萬元、10萬元，不過與小花要求的賠償金額差距過大。法官認為，單就乘機猥褻犯行而言，最終不能達成和解之不利益，不能全部歸責由阿宏負擔。

法官衡量雙方的社會、經濟地位情況，以及犯罪手段、產生的危害等情狀後，依照乘機猥褻罪，判處阿宏6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 
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