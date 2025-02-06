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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名台北雙吳！黃國昌預告協助公民罷綠委　「絕對會有實體的活動」

▲▼民眾黨新春團拜。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨新春團拜，黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

立院民進黨團總召柯建銘發起全台大罷免，劍指國民黨區域立委；立院民眾黨團總召黃國昌喊話總統賴清德懸崖勒馬，但賴昨（5）日並未回應，使黃也於當晚表態，將招募自主公民參與罷免綠委行動，並點名綠委吳沛憶、吳思瑤。被問到會不會有實體集會？黃國昌今（6）日透露，將協助憤怒的公民站出來對抗綠色威權，絕對會有實體活動。

因為黃國昌請假代理黨主席職務，民眾黨6日上午於中央黨部由秘書長周榆修率全體黨公職進行新春團拜，不過黃國昌仍以黨團總召身份出席，並於會後接受媒體訪問。

針對昨（5）在網紅「館長」直播稱，接下來要招募自主公民參與罷免綠委行動，並點名吳思瑤、吳沛憶，至於有無實體集會，以及會不會集結藍營青年勢力？黃國昌表示，從過年期間到這週立院開工，自己都以非常懇切心態，一再呼籲賴清德以台灣為念、以蒼生為念，明確表態制止由民進黨所發動的大罷免。

黃國昌提及，非常遺憾的是，賴清德依然選擇一意孤行，依然選擇用最威權的心態，為了創造民進黨政治利益，不惜撕裂台灣社會，甚至昨天在民進黨中常會上，對這件事情不僅是抱持著縱容態度，更讓柯建銘在會後繼續對所有不認同民進黨的人，進行抹紅、抹黑、無差別式的政治攻擊跟追殺。

黃國昌指出，過去這段時間，非常多台灣人民看到此現象感到憤怒，非常多自主公民看不下去民進黨傷害與撕裂社會、破壞台灣的民主，並且希望集結與團結起來對抗綠色威權，共同守護台灣民主，「因此接下來我會協助這些憤怒的公民、自主的公民站出來，對抗民進黨綠色威權體制，攜手共同守護台灣民主，一定會有非常實體的活動。」要守護台灣民主、守護這塊大家熱愛土地的具體行動。

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