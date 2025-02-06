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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾連署罷免傅崐萁遭縣府人員上門「關心」　綠委籲檢警立刻調查　

▲▼民眾透露不知名人士自稱「受中選會委託」到府探訪。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲民眾被花蓮縣戶政單位自稱「受中選會委託」到府探訪。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

記者杜冠霖／台北報導

民團發起了「微光花蓮，拔傅行動」，號召罷免國民黨總召傅崐萁，日前第一階段連署達標、已到中選會送件。然而，卻有當地民眾收到縣府人員上門關心，詢問「罷免是本人簽的嗎？」被質疑是查水表。對此，綠委王定宇5日直言，這是違法行為，連署罷免不會派人到府查訪，花蓮地檢署該偵辦了。綠委沈伯洋也指出，核對資料是用「查詢單」，也不能隨便發，相信選務人員絕對不會主動違法的，我們一起找真兇，向真兇究責。

一名花蓮當地民眾透過LINE訊息並附上現場照片，曝光當時狀況：「有自稱是花蓮市戶政事務所人員來我家按門鈴，說是受中選會委託來拜訪了解，罷免單是我本人嗎？基於公平公正原則。我問她，這是傳說中的查水表嗎？她回說不是，莫名其妙地說沒事就離開了。一般會有中選會委託戶政人員到府訪談嗎？」

對此，綠委王定宇表示，連署罷免不會派人到府查訪，這是違法行為，當中選會將各地罷免第一階段連署書交給各地方選委會核實時，在花蓮竟然有人按照名單在「查水錶」。這是花蓮公私不分家天下的亂象，這是違反行政中立的白色恐怖政治偵防，這是洩漏公務機密，也是違反個資法，是公務機關公然違法的行為，花蓮地檢署該偵辦了。

綠委沈伯洋也指出，這是違法的。第一、要核對資料，是用「查詢單」。而且查詢單不是隨便可以發的。第二、各位的連署書，只能放在地方選委會和戶政機關，「不可以攜出也不可以流出」。第三、若有公務人員帶著連署書給你看，不管是正本影本，還問你是不是你簽名，這已經違法了。

沈伯洋呼籲，檢警必須立刻調查，這有刑法、選罷法和個資法的問題，而且銓敘部也應該馬上查是否有行政不中立的問題。未來如果有任何人遇到，請直接存證，並通報司法單位。合法的方式就是查詢單而已，而且查詢單實務上只有在「違法抄寫」才會用到，基本上那是國民黨才會遇到的事。

沈伯洋強調，相信選務人員、基層文官絕對不會主動違法的，可能或一定受到外力介入的違法指令而觸法，但也請公務員放心，我們一起找真兇，向真兇究責，奉公守法的選務人員、基層文官，我們應該一起守護民主法治。

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