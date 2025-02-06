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寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流 路人包緊緊 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流明天開始南下，下午起明顯降溫，將影響到下周一清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

下波寒流明天(7日)南下，下半天明顯降溫，預估影響到下周一清晨，周六將是這波寒流最強時刻，低溫下探8度，不過周日在輻射冷卻加持下，可能出現極端低溫，竹苗甚至有出現6度到7度低溫可能性。今起到周日將有兩階段降雪。

氣象署預報員趙竑表示，今天寒流逐漸減弱，不過今清晨各地感受還是比較涼，普遍低溫為11到14度，部分地區出現10度低溫；今天台灣附近雲量多，除有華南水氣移入，南方也有水氣上來，台灣各地多雲，局部地區可見陽光，底層環境偏東風到東北東風，桃園以北、東半部要留意有降雨，因中層水氣移入，西半部山區也有零星飄雨。

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明天天氣將出現變化，趙竑表示，下波寒流明天逐步南下，下午溫度明顯下降，北邊大陸高壓逐漸南下，周五晚間台灣附近轉東北風，明天晚上冷空氣慢慢影響台灣，周六和周日晚上都還是受這波冷空氣影響，下周一清晨仍受影響，預計下周一晚間高壓出海才轉偏東風環境，下周二又有鋒面建立並接近台灣，晚間開始天氣又將變得不穩定。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼低溫分布和一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度趨勢上，趙竑說明，明天冷空氣南下，下午明顯影響，且越晚越冷，強度可到寒流等級，將影響下周一清晨，其中周五北部、東北部約12度到13度，其他地區14到15度，冷空氣南下後，周六北部、東北部低溫8到9度，中部、花蓮9到10度，南部、台東11到12度。

趙竑進一步指出，周六是冷空氣最強時刻，低溫約8到9度，周日冷空氣雖沒周六強，但近山區輻射冷卻作用下，可能出現極端低溫，各地有8到10度低溫，也可能有8度以下，竹苗在輻射冷卻影響下，甚至也可能出現6到7度低溫，這波寒流會造成明顯寒冷狀況。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢方面，趙竑表示，周五寒流逐漸南下，桃園以北、東半部局部雨，西半部山區零星飄雨，各地容易下雨；周六寒流影響，降雨區以大台北、東半部、恆春半島為主，中南部山區也有零星飄雨；周二環境偏乾，周三鋒面接近，北部、東半部轉為有降雨情況，雨區較廣，中南部山區也要留意飄雨。

降雪則將分兩階段，趙竑說明，今天到明天清晨，中部以北3000公尺以上高山將有降雪機會，另外，明天傍晚到周日，北部2000公尺以上高山，以及東北部1500公尺以上高山也有機會降雪。

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