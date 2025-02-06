　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲寒流明晚將南下影響台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署指出，明天寒流逐漸南下，各地氣溫下降；後天到下周一清晨各地天氣寒冷。氣象專家吳德榮指出，明晚至周六2000公尺左右及以上高山如太平山、拉拉山、合歡山有飄雪機率，1000公尺左右的大屯山、七星山頂則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰需再觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日寒流減弱，氣溫漸升，白天舒適、晚微冷；華南中層雲移入，中部以北多雲，南部多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中部3000公尺以上高山偶有零星小雪的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周五清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，越晚越冷，當晚北台灣平地的最低氣溫已降至7度左右；周六至下周一清晨強冷空氣籠罩，各地寒冷，平地的最低氣溫將降至5度左右，挑戰入冬以來第3波寒流。

吳德榮表示，周五晨起至周六，北部及東半部有局部短暫雨；周日至下周一晨水氣減少，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五晚至周六2000公尺左右（如太平山、拉拉山）及以上高山（如合歡山）有飄雪機率，1000公尺（大屯山、七星山頂）左右則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰，需再觀察。

吳德榮指出，下周一白天至下周三各地晴朗穩定，逐日回暖，日夜溫差很大；下周四下一波鋒面通過，冷空氣南下，轉雨降溫，天氣轉變，冷空氣不強，但仍需觀察模式調整。

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周六8時850百帕氣溫及風場模擬圖顯示，零度（紅）線在北部陸地，冷空氣較這波寒流強。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

氣象署表示，今天各地雲量偏多，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；氣溫方面，各地早晚天氣低溫約12至16度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約17至19度，中南部及台東高溫約20至24度。

氣象署預測，明天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。後天到下周一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
精舍殺人恐怖手法曝！　她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡
營養午餐司機毒駕！公園嗨吸海洛因　騎士遭撞拖行慘死
快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出
剛果監獄暴動！　160女囚遭性侵後「活活燒死」
遠東紡織廠2死14傷！楊文科「非常嚴重」　初判起因曝
82萬股民嗨翻！　00940填息達陣
799元起！虎航全航線優惠開搶　只限今天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

COLD STONE「藍莓冰淇淋」睽違5年回歸！拌了酥脆餅乾、新鮮藍莓

高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

台南3月賞花攻略！看蘭展、免費玫瑰花園　全球最美花道賞木棉花

興農球場處分案通過　外界估興農楊家落袋現金逾百億

認了未申報美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

生活熱門新聞

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

明晚恐剩3℃　寒流要來了

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

哪種行為最沒家教　1舉動最多人點名

快訊／7縣市有感！07：38台南規模4.1地震　最大震度4級

大胸妹繳不出房租　「帥房東提肉償」對話露骨

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

更多熱門

相關新聞

寒流週五到！　鄭明典：對多數人來說會很冷

寒流週五到！　鄭明典：對多數人來說會很冷

中央氣象署預測，今天（5日）寒流逐漸減弱，氣溫回升，然而週五（7日）大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫越晚越冷。對此，中央氣象局前局長鄭明典提醒，這波冷空氣將於週五晚上抵達，「這一波對多數人來說，會是『很冷』的天氣，而且持續時間也不會太短」。

氣候危機加劇！專家：全球升溫 2°C 內控管已不可能

氣候危機加劇！專家：全球升溫 2°C 內控管已不可能

周五降到10度　他皮皮剉「今年特別冷」！網曝1差異

周五降到10度　他皮皮剉「今年特別冷」！網曝1差異

最強寒流！暴風雪襲北海道「一夜降120cm」

最強寒流！暴風雪襲北海道「一夜降120cm」

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

關鍵字：

天氣寒流飄雪溫度氣溫

讀者迴響

熱門新聞

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

汪小菲來了！　急奔大S家

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

大S指定葬禮「播這首歌」！

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面