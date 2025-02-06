明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

▲寒流明晚將南下影響台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署指出，明天寒流逐漸南下，各地氣溫下降；後天到下周一清晨各地天氣寒冷。氣象專家吳德榮指出，明晚至周六2000公尺左右及以上高山如太平山、拉拉山、合歡山有飄雪機率，1000公尺左右的大屯山、七星山頂則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰需再觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日寒流減弱，氣溫漸升，白天舒適、晚微冷；華南中層雲移入，中部以北多雲，南部多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中部3000公尺以上高山偶有零星小雪的機率。

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吳德榮說，周五清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，越晚越冷，當晚北台灣平地的最低氣溫已降至7度左右；周六至下周一清晨強冷空氣籠罩，各地寒冷，平地的最低氣溫將降至5度左右，挑戰入冬以來第3波寒流。

吳德榮表示，周五晨起至周六，北部及東半部有局部短暫雨；周日至下周一晨水氣減少，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五晚至周六2000公尺左右（如太平山、拉拉山）及以上高山（如合歡山）有飄雪機率，1000公尺（大屯山、七星山頂）左右則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰，需再觀察。

吳德榮指出，下周一白天至下周三各地晴朗穩定，逐日回暖，日夜溫差很大；下周四下一波鋒面通過，冷空氣南下，轉雨降溫，天氣轉變，冷空氣不強，但仍需觀察模式調整。

▲吳德榮說，最新歐洲模式周六8時850百帕氣溫及風場模擬圖顯示，零度（紅）線在北部陸地，冷空氣較這波寒流強。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

氣象署表示，今天各地雲量偏多，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；氣溫方面，各地早晚天氣低溫約12至16度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約17至19度，中南部及台東高溫約20至24度。

氣象署預測，明天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。後天到下周一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

