恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周六8時850百帕氣溫及風場模擬圖顯示，零度（紅）線在北部陸地，冷空氣較這波寒流強。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五清晨起另一波強冷空氣迅速南下，越晚越冷；周六至下周一清晨強冷空氣籠罩，平地的最低氣溫將降至5度左右，挑戰入冬以來第3波寒流。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日寒流減弱，氣溫漸升，白天舒適、晚微冷；華南中層雲移入，中部以北多雲，南部多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中部3000公尺以上高山偶有零星小雪的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周五清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，越晚越冷，當晚北台灣平地的最低氣溫已降至7度左右；周六至下周一清晨強冷空氣籠罩，各地寒冷，平地的最低氣溫將降至5度左右，挑戰入冬以來第3波寒流（10度≦台北測站）。

吳德榮表示，周五晨起至周六，北部及東半部有局部短暫雨；周日至下周一晨水氣減少，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五晚至周六2000公尺左右（太平山、拉拉山⋯）及以上高山（合歡山⋯）有飄雪機率，1000公尺（大屯山、七星山頂）左右則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰？需再觀察。

吳德榮指出，下周一白天至下周三各地晴朗穩定，逐日回暖，日夜溫差很大；下周四下一波鋒面通過，冷空氣南下，轉雨降溫，天氣轉變，冷空氣不強，但仍需觀察模式調整。