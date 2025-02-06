今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

▲入冬第三波寒流周五報到。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今日雨區擴大！氣象專家林得恩提醒，今年立春以來最冷的一波寒流！周五清晨直驅南下，氣溫一路呈「斷崖式」下滑，越晚越冷，全台降溫非常有感，最冷的時段則會落在周六、周日。

中央氣象署表示，今天各地雲量偏多，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨，中南部為多雲；各地早晚低溫約12至16度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約17至19度，中南部及台東高溫約20至24度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今年立春以來最冷的一波寒流！今日隨著寒流逐漸減弱且遠離，白天會有短暫回暖，但早晚氣溫仍然偏低，天氣將自周五開始有著顯著轉變。

林得恩指出，根據今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，周五清晨今年第三波寒流直驅南下，氣溫一路呈斷崖式下滑，氣溫遽降，越晚越冷，全台降溫非常有感。

林得恩提醒，北部及東北部最低溫下探7至10度，中部8至12度，南部預估10至15度，澎湖最低溫11至14度，金馬則在6至8度之間；最冷的時段則會落在周六及周日，強度及延時均較前一波寒流來得顯著。