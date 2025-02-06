王鴻薇駁「立院遮羞布」要她道歉　陳培瑜：混亂的起點是藍白

▲陳培瑜 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

對於總預算審查報告遮蔽提案人名字，國民黨團書記長王鴻薇6日說明，格式都一樣，總統公告的報告書本來都沒有提案委員的名字，要求控訴的民進黨書記長陳培瑜向立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣道歉。對此，陳培瑜回應， 這一切混亂的起點是藍白，請藍白要負責。

立法院三讀完中央政府總預算案，卻遲未送出審查報告。陳培瑜5日批評，這兩日收到報告，一看卻發現內容混亂，甚至將院會表決提案的提案者名稱遮蔽，砲轟這種情況前所未見，立法院成為國民黨與民眾黨的「遮羞布」。

王鴻薇6日則拿出106年度的總預算審查報告，格式是一樣的，沒有提案委員的名字，怎麼會說是「遮羞布」，陳培瑜應向韓國瑜、江啟臣道歉。

對此，陳培瑜今也回應，總預算報告到現在都沒送出，是因為藍白亂搞，刪凍數字對不起來，甚至讓議事人員時間緊迫沒有辦法好好整理，這一切混亂起點是藍白，而最後送出的文件，可不可以讓政府工作，藍白也沒有辦法說明，請藍白為自己造成的結果負責 。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，現在的當務之急是趕緊送出審查報告，因為行政部門要採取各項因應，立法院卻遲遲不送，這是開天窗開惡例，各機關急的像熱鍋上的螞蟻，立法院審查完不送出，讓部會陷入困境，現在很多則怎麼作為的決策都懸在那邊。