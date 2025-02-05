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馬斯克打造政府效率部菁英團隊　最年輕成員僅19歲、多人未畢業

▲▼特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）近期因其審核小組成員的背景引發爭議。該小組由六名年齡介於19至25歲的年輕科技菁英組成，然而，成員皆無政府工作經驗，其中三人甚至可能尚未完成大學學業。

根據《連線雜誌》（Wired Magazine）報導，這些成員在各自的專業領域擁有卓越的技術能力，並獲得政府內部最高級別的A級權限，能夠存取機敏個資，包括社會安全號碼等數據。他們的任命引發對政府數據安全性與專業性的廣泛討論。

六位成員背景介紹

柯瑞斯汀（Edward Coristine），19歲

柯瑞斯汀為波士頓東北大學學生，年僅19歲的他是該小組中最年輕的成員，也是美國政府機構最年輕的高層人員之一。據《每日郵報》（Daily Mail）報導，他在高中畢業後，於馬斯克旗下Neuralink公司實習三個月，現於DOGE擔任「專家」，負責聯繫部門員工並審查其程式碼。

他的父親查爾斯（Charles Coristine）為爆米花公司LesserEvil的執行長，柯瑞斯汀過去曾於該公司任職。

博巴（Akash Bobba），21歲

博巴為加州大學柏克萊分校學生，曾於避險基金公司擔任投資工程實習生，也在Meta和Palantir實習。Palantir由矽谷知名投資人彼得·提爾（Peter Thiel）創辦，是美國政府的重要數據分析合作夥伴。

六年前，他曾組織地方聯合國模型活動（Model UN），其父親為電腦科學學者。

邵傳（Ethan Shaortran），22歲

邵傳創辦新創企業「Energize AI」，專門為人工智慧專家招募助理，該公司曾獲OpenAI提供10萬美元資助。他為哈佛大學四年級學生，曾在該校自駕車運算實驗室工作。

邵傳與馬斯克關係密切，曾組隊參加馬斯克旗下xAI公司舉辦的黑客松競賽並獲得亞軍。

法瑞特（Luke Farritor），23歲

法瑞特曾於SpaceX實習，後來從內布拉斯加大學輟學，隨後在GitHub創辦人納特·佛里曼（Nat Friedman）旗下工作。佛里曼在法瑞特加入DOGE後，曾稱讚他為「國寶」。

法瑞特去年曾使用人工智慧技術破譯一份燒焦的古代捲軸，該捲軸來自義大利龐貝古城，歷經2000年無法解讀，他因此獲得70萬美元獎金。

基利安（Gautier Cole Killian），24歲

基利安畢業於加拿大麥吉爾大學，曾在高頻交易公司Jump Trading擔任工程師。報導指出，他目前在DOGE擔任「志工」，但具體職責未明。

克里格（Gavin Kliger），25歲

根據《紐約時報》報導，克里格曾於美國國際開發署（USAID）發送內部通知，要求600名員工當天無法登入系統，並告知部分員工當日不需返回華府辦公。他隨後在付費訂閱文章中，解釋自己放棄七位數年薪，選擇加入DOGE「拯救美國」。

針對該審核小組的成員背景曝光引發的輿論質疑，馬斯克在社群平台X（前身為Twitter）發文回應：「是時候承認了，媒體報導DOGE擁有全球最優秀的軟體工程師，這是事實。」

然而，外界仍對這群年輕工程師的經驗與政府資料安全性存有疑慮，未來DOGE的實際運作與成效仍有待觀察。

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