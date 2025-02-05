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捷運三鶯線力拚今年底完工　侯友宜：串聯北北桃交通路網

▲▼（業配）新北捷運鶯盼實現三鶯捷運記者會，侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

▲捷運三鶯線力拚今年底完工，串聯北北桃交通路網，帶動地方蓬勃發展。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5日）召開市政會議，由捷運局進行「三環六線 鶯盼實現」專題報告，說明捷運三鶯線興建工程最新進度及未來展望，市長侯友宜責成捷運局及各單位全力以赴，完善捷運沿線環境規劃，盼今年底如期完工、明年順利通車，帶動地方發展。會中，侯友宜也提醒民眾落實流感防範措施，除了施打疫苗外，不忘勤洗手、戴口罩，保護自己也保護他人。

侯友宜表示，三鶯線整體工程進度已達到81.2%，預計4月進行優先段模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，8月全線動態測試，最後全線系統整合及穩定性測試完成後，年底即可完工並提報中央測試，預期明年初全線通車，交由新北捷運公司營運。侯友宜提到，三鶯線通車後，估計能為三峽、鶯歌、土城地區帶來1.4萬移入人口，隨著區域發展，捷運沿線基礎建設必須盡速到位，結合捷運站TOD開發基地，招商引資並爭取公益回饋空間，全面提升環境讓居民有感。

侯友宜指出，新北捷運路網自他上任已增加26公里、26座車站，新北市的捷運系統興建規劃量能為全國最高。他強調，三鶯線通車後，將串聯起北北桃交通路網，包含頂埔站可站內轉乘捷運板南線直通大台北都會區，鶯歌車站可轉乘台鐵網絡，鶯桃福德站則規劃與桃園綠線銜接，實現北台共榮。

侯友宜說，三鶯線12座車站皆導入綠建築設計，並融入在地文化，尤其捷運行經新北市美術館、陶瓷老街、三峽老街，同時周邊也有客家族群及原住民族群，在捷運列車、站體設計上會結合相關元素，充分展現地方特色。

因應流感高峰期，侯友宜呼籲民眾加強防護，他提到新北市準備超過1百萬劑公費流感疫苗，截至昨日晚間僅剩約1.8萬劑，市府已向中央爭取更多數量，提醒市民朋友要勤洗手，若身體不舒服務必在家休息，出門在外建議佩戴口罩預防感染，並注意咳嗽禮儀，共同防範流感。

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