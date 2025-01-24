南投燈會規劃原織夢傳說燈區　10米高穿山甲母子主燈秀高山原民故事

▲南投燈會推出「原織夢傳說」燈區。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投燈會將於1月25日至2月16日舉行，縣府原住民族行政處以「原織夢傳說」為主題，利用深具原民意象的7大創新燈座及AR擴增實境數位科技互動裝置，包括「穿山甲母子」大型主燈，規劃二大主題燈區，以沉浸式的融入體驗，帶領遊客領略南投原民多樣風貌。

縣府原民處指出，原鄉燈區依展示區位劃分為「原織夢傳說」主燈區及「原風光環境」停車場燈區，7大創新燈座錯落布置於二燈區中，分別對應南投5大高山原住民族，演繹出原民神話傳說與歌舞文化內涵，向觀展遊客展現南投原住民族燦爛的文化底蘊及真摯虔敬的情感，以達行銷推廣南投原民傳統文化脈絡、與天地合諧共處的核心價值。

其中主燈區以高達10公尺、寬逾8公尺的穿山甲母子為主人翁，除象徵南投原住民族自然生態，也代表原住民族文化的保護與傳承；複合材質的設計讓穿山甲鱗片與原民織紋清晰分明，並融合原住民手工藝精髓與現代設計的創新表現，且日間觀展可見細緻的工藝細節、夜間燈光投射下則營造出溫暖且富層次感的視覺效果。

主燈組後方則規劃寬達30公尺、高為2公尺的連續裝置藝術「原織夢牆」，租用複合式材質製作、強調環保回收意識，呼應永續南投的主張，也同時回應臺灣原住民族對於大地的敬畏與守護；光環境燈區位於停車場，規劃創新主題氣模「貓頭鷹」、「百步蛇」、「黑熊」、「飛鼠」及「山豬」，分別對應南投縣「邵族」、「布農族」、「鄒族」、「泰雅族」及「賽德克族」的生命故事，全區將搭配草皮、筆筒樹、稻穗燈、祖屋等情境規劃，再現原民生活場域，讓遊客走一趟原風光環境，猶如穿越數百年原民時光。

另外，燈區也結合AR擴增實境技術，觀眾可用手機下載特定APP後，可與南投高山原住民族代表動物進行有趣的互動，而完成AR問答體驗及「原力POWER在南投」粉絲專頁互動後，即可於光環境燈區服務台領取美食券，美食券依活動高峰分配當天配額，發放完畢後將加碼發送限量特色水晶貼；更多相關資訊請至「南投縣政府原住民族行政處網站( https://reurl.cc/74LyE1 )-最新消息」查詢。