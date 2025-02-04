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新春迎金蛇年鬧元宵　基隆小提燈2／8起限量發放

▲基隆小提燈2／8起限量發放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「蛇來運轉」小提燈2月8日起限量發放。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接元宵佳節，基隆市文化觀光局推出象徵「財富圓滿、好運盈門」的「蛇來運轉」小提燈，將於2月8日（星期六）起在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。這款小提燈不僅造型獨特，更蘊含濃厚的傳統文化寓意，為元宵節增添喜慶氛圍，同時探索基隆百年歷史與美食文化，共同慶祝基隆設市100周年。

基隆市文觀局長江亭玫表示，蛇在傳統文化中象徵智慧、靈活與財富，今年特別設計的「蛇來運轉」小提燈，以土地公手捧金元寶、矗立於盤繞成聚寶盆的青蛇之上為主題，整體造型充滿祥瑞之氣，傳遞「金蛇獻瑞、財福雙至」的美好祝福。小提燈採用多功能設計，既可手提，也能作為桌上擺飾，簡單易懂的組裝方式特別適合親子一起動手DIY，享受手作樂趣。江亭玫也誠摯祈願大家在新的一年「蛇來運轉，好事不斷！」

▲基隆小提燈2／8起限量發放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「蛇來運轉」小提燈，以土地公手捧金元寶、矗立於盤繞成聚寶盆的青蛇之上為主題。

江亭玫進一步說明，元宵節是重要的傳統節慶，燈籠象徵闔家團圓、事業興旺與圓滿富貴，是年節中不可或缺的元素。為讓民眾感受元宵節的熱鬧氣氛，基隆市文化觀光局配合2025金蛇年推出這款祥瑞喜氣的「蛇來運轉」小提燈，極具收藏價值。小提燈將於2月8日下午2點至2月12日在基隆市旅遊服務中心現場發放，民眾只要追蹤「基隆市文化觀光局」臉書粉專，按讚並分享活動貼文，即可免費索取，限量500份，送完為止。

江亭玫誠摯邀請民眾領取「蛇來運轉」小提燈後，繼續探索基隆這座充滿百年歷史與文化魅力的城市。2024年適逢基隆設市100週年，基隆市以「基隆一百 迎繽萬千」為主題，推出「基隆一百碗美食地圖」，讓民眾能輕鬆跟著地圖探索基隆的地標美食與隱藏佳餚。無論是本地居民還是外地遊客，都能在這座城市找到屬於自己的基隆味，感受這座百年港都的獨特魅力。

▲基隆小提燈2／8起限量發放。（圖／記者郭世賢翻攝）

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