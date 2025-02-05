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澎湖元宵乞龜起跑！龍門村安良廟4萬7千斤「最大米包龜」亮相

記者／陳洋報導

雖然距離元宵還有一段時間，但澎湖各地的宮廟已經開始進行準備，其中龍門村的安良廟正在堆疊4萬7千斤的米包龜，是今年澎湖最大的米包龜。

元宵乞龜是澎湖的傳統習俗，但除了傳統的肪片龜和吸睛的黃金龜，體型最大的就是米包龜了，部分米包龜的重量甚至可以達到萬斤。

▲▼澎湖最大米包龜4萬7千斤 等待有緣人。（圖／記者陳韋男攝）

▲龍門村安良廟堆疊4萬7千斤的米包龜，也是今年澎湖最大的米包龜 。（圖／記者陳洋攝）

但疊米包龜可不是把米袋一包包跌上去就好，還得疊出造型，這就考驗師傅的功力了，而今年各大廟宇的米包龜，主要還是由疊龜師傅孫一中帶領的團隊進行，前馬公市長葉竹林也參與其中。

▲▼澎湖最大米包龜4萬7千斤 等待有緣人。（圖／記者陳韋男攝）

▲前馬公市長葉竹林也來幫忙疊米包龜。（圖／記者陳洋攝）

葉竹林說，年輕的時候曾參與過幾次疊米包龜的活動，多少算懂一些，因為米包龜一年比一年大，需要的人力變多，所以這次也來幫忙。

疊龜師傅孫一中說，這一次他們為大小宮廟疊了18隻米包龜，最小的有1千台斤，最重的4萬7千斤，需要用掉4700包米，得動用20多人才行，他也提到，澎湖的米包龜其實有分品種的，盾假帶鋸齒狀、嘴巴比較尖的是玳瑁，盾甲渾圓、嘴巴也比較圓潤的是綠蠵龜，大家下次可以注意一下。

▲▼澎湖最大米包龜4萬7千斤 等待有緣人。（圖／記者陳韋男攝）

▲安良廟總幹事楊昭武說，今年的米包龜由去年的4萬3千斤成長到4萬7千斤，將在元宵後，分拆米包分給弱勢家庭和團體。（圖／記者陳洋攝）

這一隻澎湖今年規模最大的米包龜目前已經堆疊完成公開展出，同步提供信眾博杯乞求，就看大米龜今年會獎落誰家。

▲▼澎湖最大米包龜4萬7千斤 等待有緣人。（圖／記者陳韋男攝）

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