路易莎貼「謝絕政治活動」遭出征　吳宗憲：不想捲政治惡鬥也錯？

▲立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免在全台各地如火如荼展開，不過因有罷免團體佔用連鎖咖啡店路易莎桌椅擺連署，遭店家勸離並發布公告「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉讓青鳥炸鍋，揚言發起抵制活動。對此，國民黨立委吳宗憲表示，難道人民不想捲入政治惡鬥也是個錯？難道人民不出聲讚揚罷免行動也是個錯？

吳宗憲表示，路易莎咖啡僅因不願出借場地讓罷免國民黨立委的團體連署，就遭到青鳥威脅，甚至要狂刷負評。近期也因知名藝人在日本因病過世，國人都震驚且不捨，但卻遭側翼團體拿來當作衛福部預算政治攻擊的柴火，甚至還有電商老闆諷刺要藝人下輩子投胎當中國人。

吳宗憲感慨表示，看到這些新聞，讓他想起近年網上流傳的一段話，「如果尖銳的批評完全消失，溫和的批評將會變得刺耳。如果溫和的批評也不被允許，沉默將被認為居心叵測。如果沉默也不再允許，讚揚不夠賣力將是一種罪行。如果只允許一種聲音存在，那麼，唯一存在的那個聲音就是謊言。」

吳宗憲認為，店家只想好好經營，過上尋常小日子難道不可以？人民只想好好生活，過上安居樂業的日子難道不可以？民主國家每個人心中的想法，是來自生活經驗的各自詮釋，但彼此相互的尊重，才是社會和諧共榮的根基。

國民黨立委王鴻薇也在臉書上貼出幾杯路易莎飲料的照片，並說，「今天沒有政治！請辦公室同仁喝路易莎咖啡」，「招牌水果茶好喝、草間彌生聯名」。