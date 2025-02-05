拒政黨活動遭青鳥出征！　國民黨立委串連貼合照力挺路易莎

▲廖偉翔ＰＯ出自己喝路易莎照片 。（圖／立委廖偉翔提供）



記者崔至雲／台北報導

罷免團體日前在路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，但事後路易莎貼公告指出，「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉遭綠營出征。國民黨立委今（5日）紛紛在臉書貼出和路易莎飲品的合照，聲援路易莎，藍委廖偉翔表示，「大家都有靜靜享受一杯咖啡的權利，不要被打擾」。國民黨立委黃建賓也說，不聽話就圍毆，今天是路易莎，下一個會是誰？

黃建賓指出，這兩天，看到南投的路易莎門市，只因為拒絕罷免團體在店面擺攤宣傳，就遭到一連串的網路霸凌，毫無理由狂洗一星負評，甚至揚言要發動抵制，這件事情，引起許多網友的憤怒，大家引以為傲的「台灣最美的風景是人」，難道要因為政治鬥爭，變成仇恨之島？

黃建賓提到，路易莎是台灣最大的本土連鎖咖啡店品牌，如今更打開國外市場，可說是道地的台灣之光，沒想到現在，只因為店家一個最基本的請求，「希望維持店內溫馨的使用空間，拒絕任何政黨的政治活動」，就遭到毫無理性的霸凌圍毆，只因政治仇恨，連台灣本土的店家都不放過，這難道是愛台灣？

黃建賓說，今天一早，他請同仁去買了路易莎的咖啡跟蛋糕，以行動支持台灣的本土咖啡品牌，台灣是充滿人情味的寶島，台東的人事物，更是台灣最美的所在，不能再繼續被仇恨分裂，因此，需要大家一起站出來，拒絕仇恨的種子繼續在這片土地蔓延，因為不會知道，「今天被圍毆的是路易莎，下一個會是誰？」

廖偉翔也貼出自己喝路易莎的照片並說，「行程間，買了一杯路易莎咖啡提神！大家跟我一樣是咖啡控嗎，我認為在忙碌的生活中，大家都有靜靜享受一杯咖啡的權利，不要被打擾」。