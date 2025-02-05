蘋果擴展訂閱服務　推Apple Invites自訂活動邀請函

▲Apple Invites讓使用者能建立並分享邀請函、回覆邀請、協作共享的相簿等。（圖／取自Apple）

文／中央社

蘋果公司（Apple）積極擴展服務事業收入，被視為iPhone成長趨緩後的金雞母。今天蘋果宣布推出全新應用程式Apple Invites，讓iPhone用戶能建立自訂邀請函，向親朋好友發送邀請，不過需要有訂閱iCloud+雲端服務的用戶才能建立邀請函。

Apple Invites的推出，可能對市場上現有的活動邀請App例如Partiful、Paperless Post等帶來競爭壓力。Partiful開發團隊稍早在社群平台X上發文分享一張App Store開發者準則的截圖，質疑Apple Invites涉嫌抄襲。

蘋果在官網發文說明，Apple Invites讓使用者能建立並分享邀請函、回覆邀請、協作共享的相簿，以及一起建立Apple Music播放列表。有訂閱iCloud+的用戶可建立邀請函，讓無論是否有蘋果帳號或蘋果裝置的用戶，都可以回覆確認是否出席。

透過蘋果個人智慧系統Apple Intelligence，可以建立獨特的活動邀請函，例如內建的「影像樂園」能夠根據概念、描述和自己相簿中的人物，建立獨特圖像；設計邀請函時，使用者能透過「書寫工具」，為各種場合找到適當的邀請詞彙。

蘋果日前公布截至2024年12月28日的最新一季財報，總營收達1243億美元（約新台幣4.09兆元）、年增4%，創歷史新高；其中服務營收263.4億美元，也改寫歷史紀錄。