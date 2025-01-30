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Netflix「一鍵下載」整季影集！ iOS版推新功能　不再怕漏集數

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix在iOS版也推出一鍵下載整季功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

Netflix最近推出了一項全新功能，讓iPhone和iPad用戶能夠一次性下載整季影集，這對於過年出遊的觀眾來說將是一大福音，不需要再擔憂搭機沒網路時才發現漏下載哪一集，只需要一鍵就能完成整季下載。

一次性下載整季影集的功能，其實早在2021年就已經在Android版本中先行推出。如今iPhone和iPad用戶終於也能享受到這項便利的服務，無論是出國旅行還是日常通勤，都能更輕鬆地觀看自己喜愛的影集。

根據Netflix的調查顯示，《魷魚遊戲》第一季、《怪物－傑弗瑞·達默的故事》、《魷魚遊戲》第二季、《海賊王》以及《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》是目前Netflix下載次數最多的5部節目。

新功能上線後， Netflix的iPhone和iPad用戶不再需要逐集下載，用戶只需先在App Store將Netflix更新至最新版本，然後打開應用程式，在想要下載的影集旁邊就會看到「下載整季」的選項。點選該選項後，整季影集便會自動開始下載，避免了出門後才發現漏載某集的窘境。

用戶還可以在Netflix右上方的「下載」圖示中管理已下載的內容，查看或刪除影片都十分方便。

不過需要注意的是，含廣告方案每部裝置每月僅能下載15次，但此額度會在每月的第一天重新計算。

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