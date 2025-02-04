iPhone首見情色App上架　蘋果怒批歐盟放行

▲歐盟國家iPhone上名為Hot Tub的色情App上架。（圖／取自AltStore的X）

文／中央社紐約3日綜合外電報導

蘋果公司（Apple）今天批評在歐洲聯盟（EU）國家iPhone上新上架的一款情色應用程式（App），稱歐盟的數位政策正在削弱消費者對蘋果的信心。

路透社報導，蘋果2008年在iPhone上開設應用程式商店App Store以來，對於可下載的App一直有所管控。時任執行長賈伯斯（Steve Jobs）2010年表示，禁止色情內容出現在iPhone上是蘋果公司的「道德責任」，也是公司作為守門人的使命之一。

但隨著歐盟2022年通過「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA），要求蘋果放行替代的應用程式商店之後，蘋果的守門人地位也出現了變化。其中一家應用程式商店AltStore，最近讓名為Hot Tub的色情App上架。

根據Hot Tub的自我介紹，它們是「私密、安全且優雅瀏覽成人內容的方式」。

蘋果在聲明中表示，「非常擔心此類露骨的色情App對歐盟用戶、尤其是兒童造成的安全風險。該App和其他類似App會有損消費者對我們生態系統的信任和信心」。

AltStore表示，已獲得美國電玩「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games支持，對蘋果提出反壟斷申訴。

蘋果要求，在替代的應用程式商店上架的App須接受稱為「公證」的基礎審查，確認是否有已知惡意軟體等網路安全威脅，但審核程序不涉及核准App的內容。

AltStore表示，Hot Tub已經過蘋果公證。AltStore並在社群平台X發文說，經過公證之後，Hot Tub成為「世上第一款獲得蘋果批准的情色App」；這番說法讓蘋果公司憤怒不已。

蘋果在聲明中表示：「有別於市場開發商的虛假陳述，我們當然沒有批准這款App，也永遠不會在我們的應用程式商店提供這款App。事實是，歐盟執行委員會（European Commission）要求我們允許提供。」