黃國昌反制大罷免擬參戰　王鴻薇喊歡迎：國民黨一席都不能少

▲王鴻薇歡迎黃國昌加入反罷免行列。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

因中央政府總預算審查爭議延燒，全台罷免立委行動加溫，民眾黨代理主席黃國昌昨呼籲民進黨主席、總統賴清德，應在今（5日）黨中常會表態禁止黨公職投入大罷免，更點名民進黨立委鍾佳濱、許智傑等人不適任，未來也不排除到選區宣講。國民黨立委王鴻薇表示，只要是反制莫名其妙的大罷免，都很歡迎。

黃國昌昨呼籲民進黨主席、總統賴清德，應在日黨中常會表態禁止黨公職投入大罷免。時事評論員張益贍分析，黃國昌的戰略，就是利用國民黨面臨罷免危機，需要白營支持，藉此交換2026年縣市首長選戰禮讓。

王鴻薇對此表示，這次大罷免潮完全是民進黨的政治陰謀，目的就在於要翻轉立法院的少數席次，除此之外，也會牽動2026年的縣市長大選，目前國民黨最重要的就是一席都不能少，堅守在立法院崗位、保護好席次；對於黃國昌的發言，王鴻薇說，只要是願意一起監督執政黨，反制莫名其妙的大罷免，國民黨都非常歡迎，「凡是支持我們理念的都歡迎」。

至於自己也遭罷團鎖定，是否會擔心？王鴻薇則說，一定是勇敢面對，該做的事情不會迴避，受到這麼多選民付託，「我們是對選民負責，而不是對罷免團體負責，我們無所畏懼」。