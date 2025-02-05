黃國昌對賴清德喊話！四叉貓：民進黨的事，不勞藍營側翼說三道四

▲黃國昌呼籲賴清德「懸崖勒馬」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

面對大罷免時代來臨，民眾黨代理黨主席黃國昌3日對賴清德喊話，「我希望賴清德三思、以蒼生為念，懸崖勒馬」，否則民眾黨將有相對應的政治作為。黃國昌的這番言論，就讓網紅四叉貓（劉宇）忍不住發文表示，「民進黨的家務事，不勞黃國昌這樣的藍營側翼說三道四」。

面對大罷免時代來臨，民眾黨代理黨主席黃國昌表示，總統賴清德在新春談話時，口中喊著要團結社會、朝野要和諧，然而實際上做的事情卻是鼓動大罷免，加劇台灣社會分裂及對立衝突。

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因此黃國昌對兼任民進黨主席的總統賴清德喊話，「我希望賴清德三思、以蒼生為念，懸崖勒馬」，賴清德不僅是黨主席，更是總統，如果總統在這個重要時刻大玩兩手策略，「我相信這是國家的不幸，也是對人民、對整個社會未來發展埋下巨大隱憂的因子」。

黃國昌也說，倘若賴清德繼續選擇透過這樣放任、兩手策略的態度，民眾黨會有相對應的政治決斷與政治作為。

對此，四叉貓就在臉書上發文表示，對於黃國昌要求賴清德表態不支持大罷免，「我在此呼籲黃國昌：『民進黨的家務事，不勞黃國昌這樣的藍營側翼說三道四，你先管好自己家主席貪污案吧』」。

四叉貓會「特別」這樣說，其實是因為之前四叉貓爆料，柯文哲妻子陳佩琪搭民眾黨租給柯使用的主席專車往返土城看守所與住家，而當時，黃國昌就說，照顧好柯文哲是民眾黨上下一心、共同的願望，「民眾黨的家務事不勞像四叉貓這樣的民進黨側翼說三道四，管好自己家的事。」四叉貓算是修改這段話，還給黃國昌。