汪小菲造深情人設　張穎穎「替大S發聲」開噴：被你隨意擺弄、侮辱

▲張穎穎和汪小菲曾有一段情。（圖／翻攝自微博／追星課代表）



記者施怡妏／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，前夫汪小菲聽聞噩耗後，不僅在抵台時哭紅雙眼求媒體「多說她好話」，還在大S以前上節目的片段底下留言「老婆我好想你」、「死的人應該是我」。大陸女星張穎穎過去曾和汪小菲有一段情，發文替大S發聲，細數大S在婚姻中做出的犧牲，戳破汪小菲的深情人設。

張穎穎在微博發文，難過了2天，看到汪小菲在雨中漫步、深情人設，感到非常可笑，原本想忍住不說話，但因為大陸網友將她頂上熱搜，不得不發文，「她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麼差？」

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張穎穎開噴，大S為了汪小菲從吃素變成吃肉，並全力支持他的事業，甚至不惜借錢幫助，拚盡全力生下兒女，但因為生育後身材走樣，被汪小菲嘲笑「海狗」，流產後未能好好坐月子，僅為了陪汪小菲參加節目，還被罵得狗血淋頭；大S拖著疲憊的身體參加葬禮，因為聚光燈太過閃耀，被張蘭造謠穿透視裝。

張穎穎指出，和汪小菲離婚後，大S不再回應任何惡意，只想過好自己的生活，但汪小菲一家不斷打擾，甚至利用她當話題，創造流量和財富，「她是個那麼高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服，沒有任何尊嚴的被造謠污衊，他比她更愛聚光燈的閃耀。沒有他就沒有這些苦難」、「他在她死後說：老婆我想你。置現任何地？傷害了前妻又傷害了現任」。

【張穎穎微博全文】

她為了他結婚生子從吃素變吃肉。

她為了他事業月台借錢全力支持他。

她為了他拼死湊成了兒女雙全。

她因為生小孩身材走樣被他罵是海狗。

她因為多吃幾口飯就被陰暗的眼神盯著導致她不敢多吃一口飯。

她因為流產完都沒坐月子就為了陪他參加個節目，還被罵的狗血淋頭。

她拖著疲憊的身體去參加葬禮，因為聚光燈太過閃耀，被他的母親造謠穿透視裝。

她鼻炎出血受不了北京的棉絮，最愛的他每天打開窗戶呼吸棉絮，還問她為何不喜歡？

即便這樣她也寧願在北京陪他，最後身體實在扛不住回到台灣，卻被他和他的家人網暴她是台獨。但她明明之前一直說自己是山東人啊。

她離婚後不再回應他家任何惡意，想要過好自己的生活，可他們卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉。

她最後的時光很難過都是家人現任陪伴在左右，可她的家人和現任卻一直被造謠污衊。

她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麼差？

那麼，再說說他。

他明知她身體極度不好卻讓她連懷四胎。

他戲弄的說她懷孕躺在沙發上像一隻海狗。

他在懷孕期間毆打她和她親愛的妹妹和朋友。

他向她借錢不還，還引導輿論網暴她。

他不斷消費她的明星身分給自己牟利。

他艷遇不斷，演戲不斷。

他任由自己的母親網暴污衊抹黑她。

他跑到她家樓下公安局癲狂發瘋的親自檢舉她。

他愛她卻剛流產不讓坐月子就為了陪他錄節目。他比她更想當個明星。

他救她倆次被反覆拿出來說，可為誰生的孩子幾次命差點都沒了？

他和他家不斷引導網友網暴她自己和她敬愛的媽媽和她親愛的妹妹。

他給她不斷洗腦：「你媽媽愛財如命錢不能交付於她，你妹妹嫉妒你美貌學識，會害你。」可她們才是真真實實的一家人啊。

一家人怎麼會害一家人？是他的自卑與自負。他希望她身邊空無一人只有他，他可以隨意擺弄和侮辱。

他比她更愛聚光燈的閃耀。

沒有他就沒有這些苦難。

她是個那麼高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服沒有任何尊嚴的被造謠污衊。現如今，一群人又開始幻想他多麼的愛她，一群人因為他換幾次頭像就開始美化他，一群人因為他像拍傷感mv一樣的雨中漫步竟然心疼這個男人。這個世界多麼的可笑。

他拿她的離世給他立人設。

這就是所有人眼中的愛。

實則，所有的苦難都是祂帶來的。

傷害她最深的人竟然飛快漲粉。

深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。

他在她死後說：老婆我想你。致現任何地？傷害了前妻又傷害了現任。

她走了，她最愛的家人仍在接受大型網暴。

世界就是一整個巨大的愛男。

難過了倆天，看到雨中漫步，看到百試百靈的深情人設。著實笑了。

我說的只是新聞都可以搜尋的，搜不到的我就不多言了。如果不是你們頂我的熱搜，我會忍著不說一句話。