　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汪小菲造深情人設　張穎穎「替大S發聲」開噴：被你隨意擺弄、侮辱

▲張穎穎近照手上戴鑽戒。（圖／翻攝自微博／追星課代表）

▲張穎穎和汪小菲曾有一段情。（圖／翻攝自微博／追星課代表）

記者施怡妏／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，前夫汪小菲聽聞噩耗後，不僅在抵台時哭紅雙眼求媒體「多說她好話」，還在大S以前上節目的片段底下留言「老婆我好想你」、「死的人應該是我」。大陸女星張穎穎過去曾和汪小菲有一段情，發文替大S發聲，細數大S在婚姻中做出的犧牲，戳破汪小菲的深情人設。

張穎穎在微博發文，難過了2天，看到汪小菲在雨中漫步、深情人設，感到非常可笑，原本想忍住不說話，但因為大陸網友將她頂上熱搜，不得不發文，「她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麼差？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張穎穎開噴，大S為了汪小菲從吃素變成吃肉，並全力支持他的事業，甚至不惜借錢幫助，拚盡全力生下兒女，但因為生育後身材走樣，被汪小菲嘲笑「海狗」，流產後未能好好坐月子，僅為了陪汪小菲參加節目，還被罵得狗血淋頭；大S拖著疲憊的身體參加葬禮，因為聚光燈太過閃耀，被張蘭造謠穿透視裝。

張穎穎指出，和汪小菲離婚後，大S不再回應任何惡意，只想過好自己的生活，但汪小菲一家不斷打擾，甚至利用她當話題，創造流量和財富，「她是個那麼高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服，沒有任何尊嚴的被造謠污衊，他比她更愛聚光燈的閃耀。沒有他就沒有這些苦難」、「他在她死後說：老婆我想你。置現任何地？傷害了前妻又傷害了現任」。

【張穎穎微博全文】

她為了他結婚生子從吃素變吃肉。
她為了他事業月台借錢全力支持他。
她為了他拼死湊成了兒女雙全。
她因為生小孩身材走樣被他罵是海狗。
她因為多吃幾口飯就被陰暗的眼神盯著導致她不敢多吃一口飯。
她因為流產完都沒坐月子就為了陪他參加個節目，還被罵的狗血淋頭。
她拖著疲憊的身體去參加葬禮，因為聚光燈太過閃耀，被他的母親造謠穿透視裝。
她鼻炎出血受不了北京的棉絮，最愛的他每天打開窗戶呼吸棉絮，還問她為何不喜歡？
即便這樣她也寧願在北京陪他，最後身體實在扛不住回到台灣，卻被他和他的家人網暴她是台獨。但她明明之前一直說自己是山東人啊。
她離婚後不再回應他家任何惡意，想要過好自己的生活，可他們卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉。
她最後的時光很難過都是家人現任陪伴在左右，可她的家人和現任卻一直被造謠污衊。
她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麼差？

那麼，再說說他。

他明知她身體極度不好卻讓她連懷四胎。
他戲弄的說她懷孕躺在沙發上像一隻海狗。
他在懷孕期間毆打她和她親愛的妹妹和朋友。
他向她借錢不還，還引導輿論網暴她。
他不斷消費她的明星身分給自己牟利。
他艷遇不斷，演戲不斷。
他任由自己的母親網暴污衊抹黑她。
他跑到她家樓下公安局癲狂發瘋的親自檢舉她。
他愛她卻剛流產不讓坐月子就為了陪他錄節目。他比她更想當個明星。
他救她倆次被反覆拿出來說，可為誰生的孩子幾次命差點都沒了？
他和他家不斷引導網友網暴她自己和她敬愛的媽媽和她親愛的妹妹。
他給她不斷洗腦：「你媽媽愛財如命錢不能交付於她，你妹妹嫉妒你美貌學識，會害你。」可她們才是真真實實的一家人啊。
一家人怎麼會害一家人？是他的自卑與自負。他希望她身邊空無一人只有他，他可以隨意擺弄和侮辱。
他比她更愛聚光燈的閃耀。
沒有他就沒有這些苦難。

她是個那麼高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服沒有任何尊嚴的被造謠污衊。現如今，一群人又開始幻想他多麼的愛她，一群人因為他換幾次頭像就開始美化他，一群人因為他像拍傷感mv一樣的雨中漫步竟然心疼這個男人。這個世界多麼的可笑。
他拿她的離世給他立人設。
這就是所有人眼中的愛。
實則，所有的苦難都是祂帶來的。
傷害她最深的人竟然飛快漲粉。
深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。
他在她死後說：老婆我想你。致現任何地？傷害了前妻又傷害了現任。
她走了，她最愛的家人仍在接受大型網暴。
世界就是一整個巨大的愛男。

難過了倆天，看到雨中漫步，看到百試百靈的深情人設。著實笑了。

我說的只是新聞都可以搜尋的，搜不到的我就不多言了。如果不是你們頂我的熱搜，我會忍著不說一句話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時
詹雅雯痛悼大S「該走的是我」！　悲曝與她生前2約定
獨／台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒
頭獎1.87億！台中42人集資中了
今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度
張穎穎「替大S發聲」開噴汪小菲：被你隨意擺弄、侮辱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

咳嗽一個月　兇手竟是「6年沒洗小被被」！他曬清洗照…全場喊噁

快訊／11:14東部海域規模3.9地震　最大震度2級「新北有感」

國內首家直飛！星宇航空4／18開航神戶　機票今開賣

大S死於大白肺！醫師白話解「被痰活活淹死」：不小心就過世

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

進貨40劑！里長通知這家診所有流感疫苗　掛號人龍秒塞爆門口

流感疫苗被搶打！一票人狂問「改打肺鏈疫苗？」　醫師詳解

周六補班日逢寒假「估仍有車潮」　2／9國5北上高乘載管制照常

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

咳嗽一個月　兇手竟是「6年沒洗小被被」！他曬清洗照…全場喊噁

快訊／11:14東部海域規模3.9地震　最大震度2級「新北有感」

國內首家直飛！星宇航空4／18開航神戶　機票今開賣

大S死於大白肺！醫師白話解「被痰活活淹死」：不小心就過世

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

進貨40劑！里長通知這家診所有流感疫苗　掛號人龍秒塞爆門口

流感疫苗被搶打！一票人狂問「改打肺鏈疫苗？」　醫師詳解

周六補班日逢寒假「估仍有車潮」　2／9國5北上高乘載管制照常

東區最強對決！　綠衫軍坦圖＋神奇小白撂倒龍頭騎士

被高嘉瑜爆在美國置產　李彥秀駁斥：均依法申報也綠卡

大罷免啟動　張啟楷：民眾黨適當時機點幫藍委站台助講

虛擬貨幣時代來臨？　川普的終極目標

海運長約價有望大漲、達飛擬徵收旺季附加費　貨櫃三雄漲半根

安格斯12星座一周運勢2／3-2／9 　牡羊忘東忘西是隱憂、摩羯放心做自己

沉迷線上博弈！衛生局員工賤賣提貨券1769萬　判刑6年定讞

罷綠委一階達標藍青年軍遞件　吳思瑤：把罷免當個人選舉墊腳石

辜嚴倬雲辭世　海基會：全力協助治喪事宜

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

生活熱門新聞

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

醫曝疫苗差異「不同廠牌有差」：這款保護力差

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

大S靠抗凝血劑美白？醫師揭密真正藥物：有栓塞風險

內埔連2年同一人中大獎　機率等同中威力彩

急凍4天！　下波寒流機率高

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

更多熱門

相關新聞

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

藝人大S（徐熙媛）春節赴日旅遊，因患流感併發肺炎驟逝，網上更瘋傳一份她在日本的就診紀錄，指患者血氧飽和度已降至89％，但相關說法尚未得到證實。對此，胸腔內科醫師蘇一峰直言，血氧89%以下就是缺氧狀態了，「要緊急給予氧氣治療，嚴重者甚至要插管。」

大S肺炎猝逝！醫揭「恐怖缺氧真相」　2徵兆恐24小時奪命

大S肺炎猝逝！醫揭「恐怖缺氧真相」　2徵兆恐24小時奪命

詹雅雯痛悼大S「該走的是我」！　曝與她生前約定

詹雅雯痛悼大S「該走的是我」！　曝與她生前約定

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

汪小菲舊愛「哭死了」PO千字控訴文

汪小菲舊愛「哭死了」PO千字控訴文

關鍵字：

大S汪小菲張穎穎

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

汪小菲挨轟認錯了！

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

具俊曄痛失大S　韓友人：他性格脆弱可能瘋了

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面