柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

▲賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免團體昨把19名國民黨立委的第一階段罷免提議書送到中選會；民進黨團總召柯建銘認為，不僅罷免會壓倒性獲勝， 9月1日還要直接改選立法院正副院長。對此，國民黨立委賴士葆今（4日）嗆，「想當院長想瘋了，我看到時候不是換院長是換民進黨總召」。

柯建銘直言立法院本會期是「罷免會期」，更指9月1日（下一會期）正副院長都會順勢走人。賴士葆對此表示，「夜路走多自我壯膽、胡言亂語，柯建銘想當院長想瘋了，以為發動大罷免，可以全部換下國民黨41位區域立委，笑死人，這發生的機率絕對是零。第一、二階段過了，第三階段就來投票嘛，我們沒在怕」。

賴士葆也嗆，「柯總召快沒得做了，我猜大概到9月的時候，不是要換立法院長，而是要換民進黨總召」。不知道柯建銘說這種話的根據是什麼，這叫做「權力失落飢渴症」，眼看總召快沒得做了，「我猜大概9月1號開始他總召大概就沒有了」，不是換立法院長是換民進黨團總召。

對於傳出有部分藍委因怕被罷免，去和國民黨團總召傅崐萁說這會期不要再推爭議性法案，賴士葆表示，這個其實跟選舉沒有關係，「你越軟弱人家越欺負你，只有以戰止戰，每一位藍軍都要變勇者，否則被吃得骨頭都沒有了」。

賴士葆強調，極少數立委才有可能被罷免掉，不是只有藍軍，綠的也是很危險。以後只要不是民進黨當選就選兩次，這是賴清德所說的民主嗎？

