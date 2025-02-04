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雲縣府新春團拜　張麗善：培育精英人才邁向社富民安

▲雲林縣團拜。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善今天在縣府舉行新春團拜。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（3）日於縣府大禮堂舉行蛇年新春團拜暨無人機足球賽活動。縣長張麗善感謝縣府團隊過去6年全力為民服務，成功翻轉雲林。新的一年大家繼續全力以赴，讓人民能安心、安全、安定，經濟產業蓬勃發展，社富民安。

無人機比賽八強賽，戰況激烈。勞動暨青年事務發展處「勞青靈蛇獻瑞隊」與縣警察局「雲警無人機隊」決賽以6比6 打成平手，經加賽PK，「勞青靈蛇獻瑞隊」以7比6拿下首屆無人機足球隊冠軍，雲警無人機隊屈居亞軍。第三、四名分別是縣消防局及主計處「五人機」隊。

張麗善指出，新的一年，大家都要訂定一個目標，一個願景夢想，築夢踏實。她在去年白沙屯媽祖駐駕縣府時，期許雲林縣必須「脫胎換骨」、「脫離貧窮」。縣府積極導入智慧科技、實踐淨零永續，成為農工商並重高科技縣市，讓產業經濟、區域發展脫胎換骨，提升人民與家戶所得，脫離貧窮。

張麗善說，AI智慧是世界潮流，國際趨勢。任何產業、領域若無法與科技結合，很容易被淘汰。過去6年縣府努力縮短數位落差，在教育、農業、醫療、環保永續等等領域，結合科技發展，獲得國內外肯定，翻轉雲林給人科技落後刻板印象。並強調，雲林縣是農業大縣，農業必須與科技結合，對抗極端氣候變化，提升生產效率，降低氣候災損，這樣才能吸引青年農民返鄉，創造經濟大躍升。
 
張麗善進一步指出，雲林的改變與提升，大家都看得見，縣府每位同仁努力也會被看見。2025年的「雲林菁英人才培育年」目標在於發展智慧科技，培育優秀人才。未來，大家繼續努力，推動產業升級與區域發展。

今年的新春團拜系列活動，由縣長張麗善率副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌及各局處一級主管，與現場同仁互祝新年恭喜。隨後展開無人機足球賽八強賽，會後縣長親自頒發獎勵,並發放福袋與發財金給每位同仁，透過這次競賽，增進縣府同仁之間的合作與團隊精神，並激勵大家在新的一年互助協作，邁向卓越。

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