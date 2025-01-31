大年初三新春團拜！賴清德至西螺福興宮　敬獻「澤霈遐方」匾額

▲賴清德拜訪雲林西螺福興宮。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）



記者王悉宇／雲林報導

賴清德總統於今(31日)大年初三至西螺福興宮走春祈福，並敬獻「澤霈遐方」一匾敬謝太平媽神威顯赫，為全體國人祈求乙巳年六順合春，同享太平。

福興宮董事長楊文鐘、太平媽文史協會理事長楊文祥、法律顧問楊岳勳律師、藝術家蘇慧棉老師以及立法委員劉建國、西螺鎮長廖秋萍、國策顧問康義勝、元長鄉長李明明、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、雲林縣議員蔡孟真、雲林縣議員洪如萍、雲林縣議員鄭玲惠、雲林縣議員蔡永富等長官貴賓、各級民意代表暨本宮董監事、各志工團隊一同出席參與新春祈福團拜典禮。

福興宮董事長楊文鐘代表全體董監事贈送賴清德總統雲林縣首件國家重要古物【好義從風】仿古匾，祈願太平永佑、臺灣平安，表示：「福興宮非常榮幸，賴清德總統就任後，首次走春祈福便選擇來到西螺福興宮參拜太平媽。回顧2022年，太平媽睽違60年後重返笨港會香，回鑾安座後更承蒙當時的賴副總統親臨福興宮，為太平媽舉行隆重的洗塵儀式。太平媽神威靈感，庇佑賴總統步步高升，順利當選，這次的揭匾儀式可謂感恩謝神、還願」代表福興宮董監事會，向總統表達最深的感謝，並祝福總統身體康泰、政務順利，祈願國運昌隆、民主富強。

賴清德總統致詞時表示：「新春期間滿懷喜悅及感恩的心情再度來到西螺福興宮參拜太平媽，從福興宮的廟口遠眺漫天燈廊，壯觀景象令人讚嘆，十分肯定廟方對地方文化教育及推廣所做的努力，感謝太平媽多年的庇佑與守護，祝福所有來西螺走春的鄉親開春大吉，也期盼在新的一年中，福興宮能繼續發揚信仰文化，為地方帶來更多的福祉。