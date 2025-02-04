創造安全便捷交通建設　四湖鄉雲129線道路改善工程啟動

▲四湖鄉雲129線道路改善即將動工，預計4個月完成。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林四湖鄉雲129線改善計畫在立委丁學忠及縣議員蘇國瓏爭取下，獲公路總局納入前瞻基礎建設計畫，並已完成發包。今（4）日舉行施工說明會，縣長張麗善表示，雲129線道路改善預計4個月完成，提供四湖鄉萡子寮、三條崙、林厝寮等地區民眾安全、舒適上班、耕作道路，也提供遊客便捷交通路網。

縣長張麗善指出，雲129線路面老舊破損，路基不平、標線不清，蘇國瓏議員擔任鄉長期間即積極爭取修繕，縣府也一直爭取納入前瞻計畫，直到丁學忠、張嘉郡兩立委上任爭取，才獲中央同意納入前瞻計畫，總工程經費1523萬元(中央補助1340萬元，地方自籌182萬元)，近日內即將動工。

▲縣長張麗善指出，雲129線路面老舊破損，路基不平、標線不清，獲得中央前瞻計畫，經費包括中央補助、地方自籌方式，總工程經費1523萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委丁學忠表示，雲129線道路年久失修，他去年上任立委後即接獲地方反映，要求儘速修繕。他與蘇國瓏議員、吳勁葦鄉長及縣府人員多次會勘，爭取納入前膽計畫，感謝公路總局核定，並補助1300多萬元經費，讓道路改善工程順利發包動工。並強調，提供民眾安全舒適道路，政府責無旁貸，未來將持續與張嘉郡立委配合縣府、公所，爭取更多經費，推動地方建設。

議員蘇國瓏表示，雲129線是萡子村、萡東村、崙南村、崙北村、林厝村、林東村等村落主要連絡道路。民眾上、下班，長輩出外或耕作北上南下，都仰賴此道路，他也爭取修繕多年，縣府也一直列為優先計畫，很終於獲得中央核定並補助經費，解決地方居民企盼已久的需求。

交通工務局局長汪令堯補充說明，雲129線起點位於四湖鄉林厝寮，往南經四湖鄉三條崙。本工程改善道路長度約為1862公尺，寬度約為12公尺，目前已完成發包事宜，預期工期為120日曆天。