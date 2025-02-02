雲林男酒駕又闖紅燈！撞飛騎士、14歲乘客　2人多處骨折送醫

記者白珈陽／雲林報導

雲林縣斗六市昨天（1日）發生一起交通事故，1名劉姓男子半夜開車酒駕，行經大學路、榮譽路口時還疑似闖紅燈，撞上1部機車，造成19歲騎士及少年乘客四肢多處骨折，幸經治療無生命危險。警方對劉男酒測確認有酒駕行為，偵訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲19歲騎士及少年乘客遭酒駕的劉男撞擊，機車支離破碎。（圖／民眾提供）



警方調查，劉姓男子（25）歲1日凌晨3時許，開車沿斗六市大學路往文化路方向直行，行經大學路與榮譽路口時，與沿榮譽路直行的機車發生碰撞。

路口監視器顯示，劉男疑闖紅燈，未減速直接通過路口，撞到另一側行駛的機車，機車的騎士及乘客遭拋飛，重摔在地，畫面相當驚悚。

▲騎士及乘客遭拋飛，重摔在地。（圖／民眾提供）



事故造成19歲賴姓騎士右手、右大腿骨折，送往成大斗六醫院救治；14歲乘客右腿骨折、撕裂傷，送往台大斗六分院治療，2人均無生命危險。警方對劉男實施酒測，酒測值為0.16，警詢後依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲劉男車頭受損。（圖／民眾提供）



警方呼籲，民眾行車應遵守交通規則，依號誌燈指示行駛，行經路口處應減速慢行，並注意往來人車，酒後不得駕駛車輛，避免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全之危害。

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