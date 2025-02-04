2大外送平台「2月限定優惠」整理包！速食店、手搖飲全買1送1

▲2大外送平台最新優惠碼一次看。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

2月限定外送優惠來了！《ETtoday新聞雲》整理2大外送平台最新限時優惠，不僅有漢堡王花生培根雞堡、必勝客比薩買1送1，手搖飲像是得正、CoCo也推指定飲品買1送1，提醒實際優惠內容依平台APP為主，優惠數量有限、兌完為止。

★foodpanda

●pandapro優惠

1. 即日起至3月2日凡輸入優惠碼「情你吃外送」，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿額打85折」優惠，最高現折120元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●2月周四4折優惠

1. 即日起至3月2日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿400元現折120元」，不限使用次數，部分分店不適用。指定店家包括肯德基、拿坡里、三商炸雞、樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌。

2. 即日起至3月2日期間每逢周四免優惠碼可享「必勝客下單滿300元現折90元」，不限使用次數，部分分店不適用。

3. 即日起至3月2日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿400元現折80元」，不限使用次數，部分分店不適用。

4. 即日起至3月2日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿300元現折60元」，不限使用次數，部分分店不適用。

5. 即日起至3月2日期間每逢周四凡輸入優惠碼「二月週四省」，可享「美食外送指定餐廳下單滿329元現折60元」，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠

1. 2月5日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY06」，pandapro會員可享「肯德基下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 2月12日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY07」，pandapro會員可享「SUBWAY 下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 2月19日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY08」，pandapro會員可享「必勝客下單滿449元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 2月26日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY09」，pandapro會員可享「漢堡王下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 2月26日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY09」，pandapro會員可享「就饗／享鴨下單滿699元打7折」優惠，最高現折220元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

▲漢堡王指定漢堡套餐買1送1 。（圖／業者提供）

●美食外送優惠

1. 即日起至3月2日凡輸入優惠碼「情你吃飯」，即可享「美食外送下單滿額打75折起」優惠，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至2月28日凡輸入優惠碼「情你一起吃」，即可享「美食外送指定店家下單滿349元打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至2月17日凡輸入優惠碼「情你喝得正」，可享「得正下單滿279元打85折」優惠，最高現折60元，每人限用1次，部分分店不適用。

4. 即日起至2月17日免優惠碼可享「得正輕烏龍／焙烏龍奶茶買1送1」優惠，部分分店不適用。

5. 即日起至2月28日期間每逢周二輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，部分分店不適用。

6. 即日起至2月11日免優惠碼可享「特選美式咖啡」、「馥列白」、「香草風味那堤」、「醇濃抹茶那堤」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

7. 2月12日起至2月25日免優惠碼可享「焦糖奶香星享那堤」、「特選馥郁那堤」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

8. 2月26日起至3月11日免優惠碼可享「香草風味那堤」、「馥列白」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

9. 即日起至2月11日免優惠碼可享「漢堡王松露福運烤雞堡滿足餐8折」、「漢堡王松露至尊烤牛堡滿足餐7折」共2大優惠，部分分店不適用。

10. 2月5日起至2月18日免優惠碼可享「漢堡王雙起士牛堡輕巧餐8折」優惠，部分分店不適用。

11. 2月12日至2月25日pandapro用戶免優惠碼可享「漢堡王花生培根雞堡餐買1送1」，部分分店不適用。

12. 2月12日至2月25日免優惠碼可享「漢堡王花生培根雞堡單點買1送1」，部分分店不適用

13. 即日起至2月28日免優惠碼可享「必勝客指定口味個人比薩買1送1」優惠，部分分店不適用；指定口味包括章魚燒、夏威夷、海鮮、泡菜燒肉、彩蔬。

14. 即日起至2月28日免優惠碼可享「必勝客指定點心買1送1」，部分分店不適用；指定點心包括起司濃心酥、QQ球5顆、黃金雞軟骨。

15. 即日起至2月28日免優惠碼可享「肯德基指定蛋塔點心組6折起」，部分分店不適用。

●外帶自取優惠

1. 即日起至3月2日凡輸入優惠碼「情拿外帶」，即可享「指定店家外帶自取下單滿179元打9折」優惠，單筆現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至3月2日期間每日下午2時至5時凡輸入優惠碼「情拿飲料」，即可享「指定飲品店家外帶自取滿179元打8折」優惠，最高現折50元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

▲生鮮雜貨祭出一系列優惠碼。（圖／foodpanda提供）

●生鮮雜貨優惠

1. 2月12日限時1天凡輸入優惠碼「二補初十五」，可享「 生鮮雜貨指定店家打84折」優惠，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至2月9日凡輸入優惠碼「二補麵包」，可享「生鮮雜貨指定店家精選烘焙糕點下單滿599元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 2月10日起至2月14日凡輸入優惠碼「不可以蛇蛇」，可享「生鮮雜貨指定店家下單滿999元打79折」優惠，最高現折220元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 2月20日限時1天凡輸入優惠碼「二補小寶貝」，可享「生鮮雜貨精選店家母嬰用品、藥局下單滿849元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 2月22日限時1天凡輸入優惠碼「咪咪貓貓」，可享「生鮮雜貨指定店家寵物公園、東森寵物下單滿999元打79折」優惠，最高現折220元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6. 2月4日、2月11日、2月18日、2月25日凡輸入優惠碼「週二買全聯」，可享「全聯福利中心系列分店下單滿699元回貴7%胖達幣」，最高回饋100胖達幣，每人、每周限用1次，部分店家及門市不適用，數量有限、兌完為止。

●聯名卡專屬優惠

1. 即日起至2月28日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「情你刷這張」，即可享「美食外送指定店家下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至2月28日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「情你刷這張」，即可享「生鮮雜貨指定店家外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至2月28日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「情你刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至3月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「王品刷這張」，即可享「王品集團旗下全餐廳品牌下單滿349元領15%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止，部分分店及門市不適用。

▲聯名卡也有專屬優惠 。（圖／foodpanda提供）

●信用卡優惠

1. 即日起至2月28日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，全平台下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至2月28日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc502」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至2月28日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce502」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠

1. 即日起至3月2日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至3月2日凡輸入優惠碼「情快遞送」，即可享「pandago運費滿90元打85折」優惠，最高現折20元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 2月12日起至2月14日凡輸入優惠碼「送情人」，即可享「pandago運費8折」優惠，最高現折20元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲Uber Eats2月限定優惠出爐。（圖／Uber Eats提供）

★Uber Eats

●全用戶優惠

1. 即日起至2月11日凡輸入優惠碼「新春達美樂」可享「達美樂指定披薩享買1送1」優惠；Uber One會員加碼獨享「好運噴發披薩大套餐49折」優惠。

2. 即日起至2月11日免優惠碼可享「必勝客夏威夷個人比薩／彩蔬鮮菇個人比薩買1送1」優惠；Uber One會員加碼獨享「章魚燒個人比薩／海鮮個人比薩買1送1」，優惠數量有限、送完為止。

3. 即日起至2月11日免優惠碼可享「CoCo21歲輕檸烏龍買1送1」優惠；Uber One會員加碼獨享「芒裡偷閒奇亞籽買1送1」，優惠數量有限、送完為止。

4. 即日起至2月11日免優惠碼可享「21PLUS指定品項買1送1」優惠；下單媽祖85折祈福餐還送白沙屯媽祖平安米。優惠數量有限、送完為止。

5. 即日起至2月11日凡輸入優惠碼「新春加一」可享「指定商家精選品項買1送1」優惠；Uber One會員加碼享下單滿350元打85折優惠，最高現折70元。精選商家有金色三麥、騰之雞排、 曾氏福建炒麵、渣男Taiwan Bistro、 老潮派鑄鐵鍋燒等。優惠數量有限、送完為止。

6. 即日起至2月11日凡輸入優惠碼「新春加菜」可享「指定商家精選品項買1送1」優惠；Uber One會員加碼享下單滿350元打85折優惠，最高現折70元。精選商家有十盛奶茶專賣、芳珍蔬食、哈根達斯、萃茶風健康餐、康青龍等。優惠數量有限、送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至2月11日Uber One會員免優惠碼可享「指定商家精選品項買1送1、滿額贈」等優惠」優惠，精選商家有超吉飯桶、 八廚職人弁当、茶聚等。優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至2月28日凡輸入優惠碼「會員享300」，即可享「美食外送下單滿699元現折100元」優惠，每人限用3次，數量有限、兌完為止。