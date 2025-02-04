肯德基開工開學優惠懶人包！大薯買1送1、咔啦雞腿堡第2件半價

▲肯德基搶攻開工、開學商機推出一系列超值優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻開工、開學商機，速食品牌「肯德基」祭出一系列超值優惠，即日起限時2周有大薯買1送1、咔啦雞腿堡第2件5折，還有買原味蛋撻禮盒送雞塊等好康，限定優惠碼一次看。

▲肯德基超值優惠一次看。

肯德基即日起至2月17日推出多款開工開學限定優惠，包括香酥脆薯、百事可樂通通買1送1，以及買原味蛋撻禮盒就送上校雞塊等好康；加碼推4款天天激省餐，有咔啦雞腿堡第2件5折、墨西哥莎莎雞腿捲+無糖茉莉綠茶特價99元等組合。

2月11日至2月17日期間還有「海陸派對桶特價399元」，內含咔啦脆雞6塊+鱈魚圈圈2個+黃金超蝦塊2塊，現省263元；外送及預定快取則可享「雙色轉轉QQ球買1送1」；PK APP至3月3日前限定推「4塊上校雞塊買1送1」，至2月28日還能在APP參加遊戲抽獎，祭出多款炸雞、漢堡套餐下殺6折起。

▲bb.q CHICKEN補班日推炸雞第2件半價優惠。

另外，bb.q CHICKEN在補班日（2月8日）祭出限定優惠，全門市可享「調味帶骨炸雞第2件半價」，限時特價175元，且開放蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉共4口味任選，內用、外帶皆享優惠，提醒活動不適用於外送平台、APP及外送。