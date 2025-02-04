柯文哲碎紙手諭成串供鐵證　陳智菡酸：垃圾桶當任意門？

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積獎勵、政治獻金等弊案，目前遭羈押禁見中。周刊今披露被柯文哲撕成碎片的手諭紙條還原圖檔，除寫著「Orange出國」外，還提及木可內帳、高雄國賓飯店容積率1140%，被質疑是串供滅證的鐵證之一。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡批，「是把垃圾桶當做哆啦A夢任意門？」

鏡周刊指出，去年8月30日檢廉搜索位在台玻大樓的柯文哲主席辦公室時，在垃圾桶翻出一張被撕毀的便條紙筆記，經拼湊還原及筆跡鑑定，確認是柯親筆寫下。其上記載了「1.木可內帳有無洩露？帳本？自我檢查」、「2.晶華→Orange出國」、「3.太高調，李文宗」、「4.陳其邁高雄國賓飯店1140%」，背面則寫著「金主」，引發各界關注。

對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡說，隨手筆記或撕碎紙條丟到垃圾桶就可以串證，是把垃圾桶當做哆啦A夢任意門嗎？還是吃了翻譯蒟蒻？

針對紙條提及高雄國賓容積率1140%，被指是下指導棋？陳智菡指出，當時大家都在比較各地建案，高雄國賓很早就被聚焦，「難道媒體上各種輿情討論也叫串證滅證？鏡週刊或背後的檢調簡直活在平行時空，是靠想像力入人於罪」。

陳智菡直言，這些檢調與白色恐佈年代的警總無異，靠著羅織捏塑拼湊的罪狀、碎片訊息、極度瘋狂無恥的詐騙編造。