民眾黨主席2／15補選！蔡壁如「支持辯論」　質疑沒收到政見會細節

▲蔡壁如。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於2月15日進行黨主席補選，由代理黨主席黃國昌對上前立委蔡壁如，預計在8日、14日舉辦2場政見發表會，民眾黨副秘書長許甫透露，14日政見發表會地點在高雄，開放黨員進場，且事先搜集黨員問題、現場抽題。但蔡壁如今（4）日質疑，自己至今沒收到選務小組邀集商議細節，並表態支持加入適度辯論環節。

蔡壁如4日上午於臉書表示，補選將於15日以電子投票的方式舉行，政見發表會分別是8日在台北，以及14日在高雄舉辦，但選務小組目前尚未公開政見發表會實際進行方式，許多黨公職及黨員都來詢問，「截至目前為止，我及我的辦公室都尚未收到選務小組邀集商議選務執行細節，包含政見發表會模式，及線上投開票遇到突發狀況的危機處理方式」。

蔡壁如提及，對於政見發表會的舉辦方式，應該要邀集雙方候選人或指派代表來協商，或按照一般公職人員政見發表會方式進行也可以，不少黨員及支持者在早些日子跟她建議，政見發表會應該納入辯論，讓黨員和支持者能更深入了解候選人的理念。

蔡壁如稱，「我個人則是保持開放的態度，而黨中央的角色也應該是負責溝通協調，經雙方議定後執行，確保選舉過程公平、公正即可。」

蔡壁如也說明在政見發表會3個想法，分別以「多元溝通」為主軸、以「黨內機制」為依據、以「面向黨員」的角度，認為除了預錄以外，若能加入適度辯論模式，讓候選人在主張與理念有互動機會，將有助於深化民眾黨的核心價值，也為政治理念增加更多宣傳管道，「如果黨內或選務小組有意願進一步討論是否納入辯論環節，我不反對且樂見其成。」